Экс-защитник МЮ Эвра получил тренерскую лицензию

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции на своей странице в инстаграме сообщил о получении тренерской лицензии.

Тренерская работа: лицензия B — получена, лицензия A — получена. Хотел бы выразить огромную благодарность «Манчестер Юнайтед» и Датскому футбольному союзу за возможность получить опыт. Спасибо всем игрокам, которым много часов пришлось терпеть мои крики на поле. Спасибо Профессиональной футбольной ассоциации, сборной Англии и всем моим наставникам. Идёт загрузка процесса становления тренера.