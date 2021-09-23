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Экс-защитник МЮ Эвра получил тренерскую лицензию

23 сентября 2021, 14:24

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра на своей странице в инстаграме сообщил о получении тренерской лицензии.

Тренерская работа: лицензия B — получена, лицензия A — получена. Хотел бы выразить огромную благодарность «Манчестер Юнайтед» и Датскому футбольному союзу за возможность получить опыт. Спасибо всем игрокам, которым много часов пришлось терпеть мои крики на поле. Спасибо Профессиональной футбольной ассоциации, сборной Англии и всем моим наставникам. Идёт загрузка процесса становления тренера.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 сентября в 20:41
Я болельщик МЮ, Эвра мне симпатизирует. Но точно знаю, что нельзя быть клоуном и тренером одновременно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 15:18
Он что, будет тренировать команду настольного футбола)))?
drug01
drug01
23 сентября в 14:33
Мы очень рады
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