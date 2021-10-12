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Дания — вторая сборная, которая вышла на чемпионат мира 2022 года

вчера, 23:54
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Сборная Дании обыграла сборную Австрии со счётом 1:0 и досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года за 2 тура до завершения квалификации.

В активе датской национальной команды 24 очка за 8 матчей, а также 27 забитых и 0 пропущенных голов. Сборная Шотландии, которая расположилась на 2-м месте, имеет в своём активе 17 очков.

Дания стала второй сборной, которая досрочно квалифицировалась на чемпионат мира после сборной Германии.

Дания — вторая сборная, которая вышла на чемпионат мира 2022 года

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Все комментарии
Рулон Обоев
Рулон Обоев
сегодня в 09:56
Дания? Не не слышал.... А если серьёзно - красавцы! Образец для подражания во всех аспектах!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 09:25
Молодцы датчане.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 09:09
Звери эти датчане,ни одного пропущенного. Любопытно увидеть их на ЧМ
протон
протон
сегодня в 07:56
Переняли эстафету нового евротопа у бельгийцев
Осталось еще Финляндии выйти на ЧМ(что вполне возможно) и Стасу за предыдущий Евро можно будет вручить какой-нибудь орден за заслуги .
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:52
Поздравления датчанам, сильно прошли свою группу.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:38
Датчане молодцы, симпатичная сборная, хорошее поколение игроков да и молодежка показывает такую же уверенную игру как и основная сборная. Система работает отлично. В сборной нет каких то больших звезд, (как к примеру в сборной Бельгии), но при этом показывают слаженный командный футбол, каждый четко делает свое дело, и результат отбора говорит сам за себя. Ну а разница мячей 27-0 просто фантастика....интересно смогут ли закончить отбор "сухими"?!
112910415
112910415
сегодня в 07:34
мощные и убедительные эти датчане !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:31
Наши бы в такой группе взяли бы 25 очков !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:58
Просто монстры какие-то..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:40
Датчан можно поздравить! Молодцы, здорово прогрессируют.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:28
Респект команде. Лихо они прошли .
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:16
24 очка из 24 возможных. Молодцы!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 02:11
Данмарк вообще выдает феноменальный отбор 8 матчей 8 побед 27-0 разница забитых голов, понятно, что возможно у них не самые сильные соперники по группе, но все равно это крутой результат.
амурец
амурец
сегодня в 01:45
Молодцы датчане, жаль что судья лишил их финала ЧЕ
Gahi
Gahi
сегодня в 01:41
Молодцы, хороший результат и достойный выход на чемпионат мира 2022 года.
1bear
1bear
сегодня в 01:17
Датчане сейчас одни из сильнейших в Европе !
Бак5
Бак5
сегодня в 01:06
Датчане на подъеме
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:14
Мощное выступление датчан. Дания постепенно становится топовой сборной.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:01
Дания и должна была выходить,поздравляю!
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