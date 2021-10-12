Дания — вторая сборная, которая вышла на чемпионат мира 2022 года

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вчера, 23:54

Сборная Дании обыграла сборную Австрии со счётом 1:0 и досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года за 2 тура до завершения квалификации.

В активе датской национальной команды 24 очка за 8 матчей, а также 27 забитых и 0 пропущенных голов. Сборная Шотландии, которая расположилась на 2-м месте, имеет в своём активе 17 очков.

Дания стала второй сборной, которая досрочно квалифицировалась на чемпионат мира после сборной Германии.