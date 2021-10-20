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Джеко о победе над «Шерифом»: «Мы были злые»

сегодня, 00:46
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 1Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Форвард «Интера» Эдин Джеко поделился эмоциями от победы в поединке 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1):

Мы были злые, потому что уступили в прошлой игре. Важно было выиграть, так как в нашем активе был только один балл после двух туров. Теперь мы вернулись в борьбу в этом квартете. Красивый гол? Иногда случается и такое. Но главное — победа.

После трёх туров «Шериф» и «Реал» имеют по 6 очков, «Интер» набрал 4 балла, а «Шахтёр» имеет в своём активе одно очко.

Напомним, что этот поединок стал юбилейным для голкипера «Интера».

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 14:32
Интер чемпион))Самого Шерифа грохнули.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:08
В ответной игре Шериф возьмет реванш.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:15
Было от чего позлится
beefs
beefs
сегодня в 07:14
Все стало на свои места...
протон
протон
сегодня в 00:54
Шериф не плохо смотрится
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:50
Итальянский "Интер" сенсационно обыграл легендарный молдавский "Шериф".
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:48
Было бы интересно посмотреть если бы на первых минутах свои два момента не запорол Шериф , какие бы вы были тогда злые и чем бы этот матч закончился !??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:47
Теперь не грех и похвалиться...
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