Джеко о победе над «Шерифом»: «Мы были злые»

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сегодня, 00:46

Форвард «Интера» поделился эмоциями от победы в поединке 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1):

Мы были злые, потому что уступили в прошлой игре. Важно было выиграть, так как в нашем активе был только один балл после двух туров. Теперь мы вернулись в борьбу в этом квартете. Красивый гол? Иногда случается и такое. Но главное — победа.

После трёх туров «Шериф» и «Реал» имеют по 6 очков, «Интер» набрал 4 балла, а «Шахтёр» имеет в своём активе одно очко.

Напомним, что этот поединок стал юбилейным для голкипера «Интера».