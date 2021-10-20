«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с Салахом

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом.
«Красные» вступили в переговоры о продлении соглашения с египтянином ещё в сентябре. «Ливерпуль» предлагает Салаху сделку до 2025 года с зарплатой в 20 млн евро за сезон. Мерсисайдский клуб хочет завершить переговоры в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Салах провёл 11 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счёт 12 голов и 4 результативные передачи.
«Ливерпуль» сразу заработал 13,18 млн. фунтов стерлингов за квалификацию в групповой этап и дополнительно заработал 2,36 млн фунтов стерлингов за победу над «Порту» и «Миланом» - такую же сумму обеспечили здесь.
Чтобы представить себе эти выигрыши, они покроют зарплату за первый год любого игрока, ищущего новую сделку на 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кто-нибудь, о ком вы можете подумать на Энфилде, нуждается в таком?
«Голы платят ренту», как однажды сказал Дэвид Коулман. Да, и все остальное. Салах делает больше, чем полагается ему, и неизбежно снова становится центром внимания - сначала он иногда делал импровизированного левого защитника Атлетико Янника Карраско похожим на Дэнни Роуза из Уотфорда, а затем реализовал пенальти на 77-й минуте.
Чем успешнее «Ливерпуль» в этом сезоне, тем больше можно будет оправдать ожидания в отношении будущих зарплат. Те клубы, которые все еще находятся в периоде выздоровления, и Ливерпуль, безусловно, один из них - не могут игнорировать богатые финансовые вознаграждения как простую побочную выгоду в эти захватывающие вечера. В Лиге чемпионов нет ни сносных поражений, ни мертвых накидок. Даже розыгрыши стоят 780 000 фунтов стерлингов. Когда в «Атлетико» осталось 10 человек, «Ливерпуль» стал бенефициаром как для экономики, так и для спорта.
Такие цифры подчеркивают важность позднего забега, который сохранил статус Клоппа в четверке лучших в конце прошлого сезона - возможно, это самая недооцененная последовательность в недавней истории клуба, учитывая положительные последствия. Мы никогда не узнаем, какую бойню могли спровоцировать потеря доходов в Лиге чемпионов и год в чистилище Лиги Европы, а не в Мадриде и Милане, особенно с учетом количества игроков, выстраивавшихся в очереди за выгодными сделками прошлым летом, и тех, которые еще предстоит согласовать.
Несмотря на все внимание к Салаху, у Садио Мане и Роберто Фирмино осталось всего 20 месяцев на их текущие сделки, так что каждая копейка УЕФА на счету.
«Ливерпуль» заработает еще 8,09 миллиона фунтов стерлингов, если выйдет в плей-офф - сейчас это определенно формальность - и если вы хотите быть сверхоптимистичным на основе их исключительных результатов в начале сезона, они могут выиграть 71 миллион фунтов стерлингов призовых денег за победу в своем турнире, седьмой Кубок европейских чемпионов, Лиги чемпионов.
Это еще до того, как мы перейдем к доходам от трансляций, из которых 253 миллиона фунтов стерлингов делятся между 32 участниками, в зависимости от того, насколько далеко они и другие клубы от их страны продвигаются. Акция, аналогичная 2019 году, помогла бы Салаху, Мане и Фирмино продержаться еще четыре года, продлив эту эру высококлассных развлечений, даже если в данном случае это было столько же следствием невнимательности Ливерпуля, сколько их умением обращаться с ним. Множество тренеров будут наблюдать первые 50 минут и спрашивать себя, не разумнее ли атаковать, а не сидеть глубоко в матче с «Ливерпулем». Защитники Клоппа выглядят тревожно неопытными в искусстве закрытия и отборов мяча.
Так что да, это была еще одна великолепная ночь первоклассного футбола в Лиге чемпионов, полная страсти, противоречий, технических способностей и театральности менеджеров, которые заставляют его отличаться от скучных международных матчей прошлой недели.
Но если вы один из тех, кто видит в этом доказательство того, почему звездным игрокам всегда нужно давать «все, что они хотят», вы должны встать и аплодировать неуклонному накоплению фунтов, а также победам «Ливерпуля».
Салах заслужил!
«Ливерпуль» сразу заработал 13,18 млн. фунтов стерлингов за квалификацию в групповой этап и дополнительно заработал 2,36 млн фунтов стерлингов за победу над «Порту» и «Миланом» - такую же сумму обеспечили здесь.
Чтобы представить себе эти выигрыши, они покроют зарплату за первый год любого игрока, ищущего новую сделку на 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кто-нибудь, о ком вы можете подумать на Энфилде, нуждается в таком?
«Голы платят ренту», как однажды сказал Дэвид Коулман. Да, и все остальное. Салах делает больше, чем полагается ему, и неизбежно снова становится центром внимания - сначала он иногда делал импровизированного левого защитника Атлетико Янника Карраско похожим на Дэнни Роуза из Уотфорда, а затем реализовал пенальти на 77-й минуте.
Чем успешнее «Ливерпуль» в этом сезоне, тем больше можно будет оправдать ожидания в отношении будущих зарплат. Те клубы, которые все еще находятся в периоде выздоровления, и Ливерпуль, безусловно, один из них - не могут игнорировать богатые финансовые вознаграждения как простую побочную выгоду в эти захватывающие вечера. В Лиге чемпионов нет ни сносных поражений, ни мертвых накидок. Даже розыгрыши стоят 780 000 фунтов стерлингов. Когда в «Атлетико» осталось 10 человек, «Ливерпуль» стал бенефициаром как для экономики, так и для спорта.
Такие цифры подчеркивают важность позднего забега, который сохранил статус Клоппа в четверке лучших в конце прошлого сезона - возможно, это самая недооцененная последовательность в недавней истории клуба, учитывая положительные последствия. Мы никогда не узнаем, какую бойню могли спровоцировать потеря доходов в Лиге чемпионов и год в чистилище Лиги Европы, а не в Мадриде и Милане, особенно с учетом количества игроков, выстраивавшихся в очереди за выгодными сделками прошлым летом, и тех, которые еще предстоит согласовать.
Несмотря на все внимание к Салаху, у Садио Мане и Роберто Фирмино осталось всего 20 месяцев на их текущие сделки, так что каждая копейка УЕФА на счету.
«Ливерпуль» заработает еще 8,09 миллиона фунтов стерлингов, если выйдет в плей-офф - сейчас это определенно формальность - и если вы хотите быть сверхоптимистичным на основе их исключительных результатов в начале сезона, они могут выиграть 71 миллион фунтов стерлингов призовых денег за победу в своем турнире, седьмой Кубок европейских чемпионов, Лиги чемпионов.
Это еще до того, как мы перейдем к доходам от трансляций, из которых 253 миллиона фунтов стерлингов делятся между 32 участниками, в зависимости от того, насколько далеко они и другие клубы от их страны продвигаются. Акция, аналогичная 2019 году, помогла бы Салаху, Мане и Фирмино продержаться еще четыре года, продлив эту эру высококлассных развлечений, даже если в данном случае это было столько же следствием невнимательности Ливерпуля, сколько их умением обращаться с ним. Множество тренеров будут наблюдать первые 50 минут и спрашивать себя, не разумнее ли атаковать, а не сидеть глубоко в матче с «Ливерпулем». Защитники Клоппа выглядят тревожно неопытными в искусстве закрытия и отборов мяча.
Так что да, это была еще одна великолепная ночь первоклассного футбола в Лиге чемпионов, полная страсти, противоречий, технических способностей и театральности менеджеров, которые заставляют его отличаться от скучных международных матчей прошлой недели.
Но если вы один из тех, кто видит в этом доказательство того, почему звездным игрокам всегда нужно давать «все, что они хотят», вы должны встать и аплодировать неуклонному накоплению фунтов, а также победам «Ливерпуля».
Салах заслужил!