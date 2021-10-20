«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с Салахом

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вчера, 13:20

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с нападающим .

«Красные» вступили в переговоры о продлении соглашения с египтянином ещё в сентябре. «Ливерпуль» предлагает Салаху сделку до 2025 года с зарплатой в 20 млн евро за сезон. Мерсисайдский клуб хочет завершить переговоры в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Салах провёл 11 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счёт 12 голов и 4 результативные передачи.