«Челси» намерен предложить Маунту одну из самых высоких зарплат в клубе

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вчера, 19:43

«Челси» собирается предложить полузащитнику команды новый контракт.

Нынешний договор английского хавбека с лондонским клубом действует до июня 2024 года. Его зарплата составляет 75 000 фунтов в неделю — одна из самых низких зарплат среди игроков клуба.

По информации источника, «Челси» хочет сделать 22-летнего Маунта, который недавно восстановился от травмы, одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе, предложив ему зарплату на уровне Кая Хаверца и Тимо Вернера.

Однако на данный момент для «Челси» актуальнее продление контрактов Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Трево Чалобы.

