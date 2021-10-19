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«Челси» намерен предложить Маунту одну из самых высоких зарплат в клубе

вчера, 19:43

«Челси» собирается предложить полузащитнику команды Мэйсону Маунту новый контракт.

Нынешний договор английского хавбека с лондонским клубом действует до июня 2024 года. Его зарплата составляет 75 000 фунтов в неделю — одна из самых низких зарплат среди игроков клуба.

По информации источника, «Челси» хочет сделать 22-летнего Маунта, который недавно восстановился от травмы, одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе, предложив ему зарплату на уровне Кая Хаверца и Тимо Вернера.

Однако на данный момент для «Челси» актуальнее продление контрактов Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Трево Чалобы.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:31
Наверное так надо
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:18
Мейсон Маунт из «Челси» обратился к клубу с требованием, поскольку «синие» надеются продлить контракт 22-летнего игрока.

За последний год полузащитник продемонстрировал свои качества как для клуба, так и для страны, поднявшись в Лиге чемпионов УЕФА с «Челси», прежде чем выйти в финал Евро-2020 с Англией.

«Челси» готов предложить Маунту новый контракт, но, «синие» должны удовлетворить требование, чтобы полузащитник подписал его.

В отчете говорится, что Маунт «любит» «Челси» и будет «рад» продлить свой контракт.

Однако он понимает, что заслуживает того, чтобы его ценили вместе с такими игроками, как Кай Хаверц и Тимо Вернер(?), которые входят в число лучших игроков клуба.

Маунт, с другой стороны, является одним из самых малообеспеченных в «Челси» - 75 000 фунтов стерлингов в неделю.

У англичанина сейчас чуть более двух с половиной лет контракта с Челси, и пока не было официального предложения о контракте с полузащитником, «синие» готовятся к переговорам.

«Челси» сначала попытается разобраться о будущем своих защитников, так как Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен и Сезар Аспиликуэта вероятно расторгнут контракты следующим летом.
Cat01
Cat01
вчера в 20:14
Если есть деньги то вперёд
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:12
Он ещё молодой ему денежки нужны.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:48
Роману деньги девать некуда
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