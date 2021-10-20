Корнелюк: «Можно сказать, что у нас практически нет футбола» .

Известный композитор Игорь Корнелюк поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».
Как вы думаете, что круче: Mercedes или всё-таки старый совковый автомобиль? Сравнивать такие команды бесполезно, уровень разный. «Ювентус», конечно, посильнее, поэтому выиграет. Всё время рассчитывать на чудо — это, конечно, хорошо, но не имеет смысла. У нас очень слабый футбол, можно считать, что его практически нет. Все почему-то всегда надеются на чудо, и когда команда проигрывает, все расстраиваются, хотя в принципе итог закономерный. Тем не менее я желаю «Зениту» успехов, и чтобы они порвали итальянцев, как Тузик грелку.
И ведь всё точно сказано. И то что это совсем разный уровень футбола ⚽️ и то что когда наши команды играют в евро кубках сразу только и тешим себя какими-то старыми заслугами и конечно всегда надеемся на какое-то чудо и русское Авось. Российский футбол ⚽️ находится в глубочайшем кризисе, а руководство нашего футбола ⚽️ как будто ничего не замечает и самое обидное для болельщиков, ничего не делает для исправления сложившейся ситуации. Только громкие слова и обвинения друг друга в бездействии. Пошумели насчёт каких-то реформ и всё, ждём и надеемся что хоть следующий сезон принесёт хоть какие-то изменения. Надежда ,наденька надюшка !
Всем Добра !!! А сегодня всем нашим клубам Удачных выступлений !!!
И ведь всё точно сказано. И то что это совсем разный уровень футбола ⚽️ и то что когда наши команды играют в евро кубках сразу только и тешим себя какими-то старыми заслугами и конечно всегда надеемся на какое-то чудо и русское Авось. Российский футбол ⚽️ находится в глубочайшем кризисе, а руководство нашего футбола ⚽️ как будто ничего не замечает и самое обидное для болельщиков, ничего не делает для исправления сложившейся ситуации. Только громкие слова и обвинения друг друга в бездействии. Пошумели насчёт каких-то реформ и всё, ждём и надеемся что хоть следующий сезон принесёт хоть какие-то изменения. Надежда ,наденька надюшка !
Всем Добра !!! А сегодня всем нашим клубам Удачных выступлений !!!