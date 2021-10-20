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Корнелюк: «Можно сказать, что у нас практически нет футбола»

вчера, 16:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Известный композитор Игорь Корнелюк поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

Как вы думаете, что круче: Mercedes или всё-таки старый совковый автомобиль? Сравнивать такие команды бесполезно, уровень разный. «Ювентус», конечно, посильнее, поэтому выиграет. Всё время рассчитывать на чудо — это, конечно, хорошо, но не имеет смысла. У нас очень слабый футбол, можно считать, что его практически нет. Все почему-то всегда надеются на чудо, и когда команда проигрывает, все расстраиваются, хотя в принципе итог закономерный. Тем не менее я желаю «Зениту» успехов, и чтобы они порвали итальянцев, как Тузик грелку.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:00, ред.
Ну Так-то и Корнелюк далеко не Моцарт.
firewing
firewing
вчера в 20:31, ред.
Дороги в стране и машины в стране, ......., футбол и конечно кино - г....! (Реприза команды КВН на песню Queen) Персонально Корнелюку - благодаря и его потугам музыка у нас ещё глубже, чем футбол.
STVA 1
STVA 1 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 19:47
Я вроде написал!Или докопаться надо???
memphis
memphis ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:38
Да, музыка. А есть сомнения?
Vladimir808
Vladimir808 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:07
Нет, примитив полнейший!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:59
Дворовой футбол - это разве не футбол?
idres
idres
вчера в 17:40
А где его патриотизм?
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:39
Разве ЭТО музыка?((

Ironigor
Ironigor
вчера в 17:34
Корнелюк: «Можно сказать, что у нас практически нет футбола» .
И ведь всё точно сказано. И то что это совсем разный уровень футбола ⚽️ и то что когда наши команды играют в евро кубках сразу только и тешим себя какими-то старыми заслугами и конечно всегда надеемся на какое-то чудо и русское Авось. Российский футбол ⚽️ находится в глубочайшем кризисе, а руководство нашего футбола ⚽️ как будто ничего не замечает и самое обидное для болельщиков, ничего не делает для исправления сложившейся ситуации. Только громкие слова и обвинения друг друга в бездействии. Пошумели насчёт каких-то реформ и всё, ждём и надеемся что хоть следующий сезон принесёт хоть какие-то изменения. Надежда ,наденька надюшка !
Всем Добра !!! А сегодня всем нашим клубам Удачных выступлений !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:33
Нет конечно кое-что есть но не то.
Cat01
Cat01
вчера в 17:08
Сейчас нет.... А был!!!!
8yaknr6h4m62
8yaknr6h4m62
вчера в 17:07
А ведь прав кучерявый толстяк!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:05
Ещё у нас нет музыкальной культуры,композиторов,баскетбола,хоккея,волейбола,национальной промышленности,потому что везде сидят корнелюки.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 17:00
Есть билет на балет, на ЛЧ билета нет
LOpp
LOpp
вчера в 16:58
Из Корнелюка тоже скажем композитор не великий получился, совсем не Мерседес))
berda2003
berda2003
вчера в 16:58, ред.
конечно, скопировать игру Реала, Барсы или ПСЖ намного труднее, чем передрать чужую композицию, добавив пару нот, и смело можно считать себя композитором...
Так что можно сказать, что у нас нет ни музыки, ни тем более композиторов...
МапС
МапС
вчера в 16:57
Иди балет смотри!
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:56
Все правильно сказал.
cska1948
cska1948
вчера в 16:54
Молодёжка Зенита влетела. Влетит и основной Зенит. Чуда не случится...
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