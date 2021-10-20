Корнелюк: «Можно сказать, что у нас практически нет футбола» .

Известный композитор Игорь Корнелюк поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

Как вы думаете, что круче: Mercedes или всё-таки старый совковый автомобиль? Сравнивать такие команды бесполезно, уровень разный. «Ювентус», конечно, посильнее, поэтому выиграет. Всё время рассчитывать на чудо — это, конечно, хорошо, но не имеет смысла. У нас очень слабый футбол, можно считать, что его практически нет. Все почему-то всегда надеются на чудо, и когда команда проигрывает, все расстраиваются, хотя в принципе итог закономерный. Тем не менее я желаю «Зениту» успехов, и чтобы они порвали итальянцев, как Тузик грелку.