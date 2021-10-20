Дзюба выделил трёх лучших футболистов «Ювентуса»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Федерико Кьеза для меня прямо открытие, как и для многих других. Он держит определенный космический уровень, начиная с Евро. Сейчас он действительно чуть ли не главная звезда «Юве».
Кьеллини и Бонуччи для меня два таких мастодонта защитного футбольного цеха. Тоже космический уровень. Надеюсь сыграть против них — это будет очень интересно. Очень хочется себя проверить на таком уровне и во всех компонентах. Кьеллини старше меня, Бонуччи примерно ровесник.
Почему у нас принято хейтить своих? Дзюба может быть неприятен как человек, но он футболист достойного уровня, один из лучших бомбардиров в российской и советской истории, для такого амбала у него приличный дриблинг, хороший пас.
Почему у нас принято хейтить своих? Дзюба может быть неприятен как человек, но он футболист достойного уровня, один из лучших бомбардиров в российской и советской истории, для такого амбала у него приличный дриблинг, хороший пас.