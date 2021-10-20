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Дзюба выделил трёх лучших футболистов «Ювентуса»

вчера, 14:11
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Федерико Кьеза для меня прямо открытие, как и для многих других. Он держит определенный космический уровень, начиная с Евро. Сейчас он действительно чуть ли не главная звезда «Юве».

Кьеллини и Бонуччи для меня два таких мастодонта защитного футбольного цеха. Тоже космический уровень. Надеюсь сыграть против них — это будет очень интересно. Очень хочется себя проверить на таком уровне и во всех компонентах. Кьеллини старше меня, Бонуччи примерно ровесник.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:05
Ну такое ощущение, что он пристально следит за Юве
Rattlehead
Rattlehead ответ ZjzoRe (раскрыть)
вчера в 16:27
Такой конкурент, что Шкриньяр не напрягаясь умножил его на ноль. Насчет истории, особенно советской: ставить Дзюбу в один ряд со Стрельцовым, Ивановым, Понедельником, Бышовцем, Симоняном, Метревели, Блохиным, Протасовым, Численко и Банишевским всё равно, что ставить Киркорова в один ряд с Лемешевым и Козловским.
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 16:24
Дзюба, Дзюба и Дзюба
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:02
Странно, что себя не выделил
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:44
Готовься играть, эксперт
ZjzoRe
ZjzoRe ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 14:58
Дзюба по игре на втором этаже любому сопернику конкурент

Почему у нас принято хейтить своих? Дзюба может быть неприятен как человек, но он футболист достойного уровня, один из лучших бомбардиров в российской и советской истории, для такого амбала у него приличный дриблинг, хороший пас.
ДСА
ДСА
вчера в 14:44
Дзюбе их не пройти.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:33
"Дзюба выделил ..." Фу!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:32
Всё понятно. Достаточно прикрыть этих игроков, и победа у "Зенита" в кармане. Остальные - то так себе игрочишки. А вот у нашей команды ВСЕ футболисты - лучшие, а потому обыграть гостей не составит большого труда. Этот игрок "Зенита" не понимает, что говорит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:23
А зюба ничего не держит))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:14
Да,это крутые монстры.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:13
Понимает что он им не конкурент....
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