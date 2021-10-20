Гисдоль назвал «лисом» главного тренера «Галатасарая»

Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

Игроки готовятся тренировка за тренировкой. Мы уже пять дней с командой, это наша вторая игра. С нетерпением ждем матча с «Галатасараем» в Лиге Европы. У нас хорошее предчувствие, мы готовы. Мы знаем, что «Галатасарай» — лидер чемпионата Турции. Отдаем себе отчет в важности предстоящего матча.

Фатих Терим [тренер «Галатасарая»] мне знаком, он известный специалист. Я бы сказал, что он тренер-лис. В игре команды виден его почерк, они играют очень дисциплинированно, стараются оказывать давление на соперника. У них быстрые игроки по краям, которые могут также убежать в контратаку.