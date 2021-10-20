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Гисдоль назвал «лисом» главного тренера «Галатасарая»

вчера, 15:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай22:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

Игроки готовятся тренировка за тренировкой. Мы уже пять дней с командой, это наша вторая игра. С нетерпением ждем матча с «Галатасараем» в Лиге Европы. У нас хорошее предчувствие, мы готовы. Мы знаем, что «Галатасарай» — лидер чемпионата Турции. Отдаем себе отчет в важности предстоящего матча.

Фатих Терим [тренер «Галатасарая»] мне знаком, он известный специалист. Я бы сказал, что он тренер-лис. В игре команды виден его почерк, они играют очень дисциплинированно, стараются оказывать давление на соперника. У них быстрые игроки по краям, которые могут также убежать в контратаку.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 12:52
В цвет сказано)))
sir_Alex
sir_Alex ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:40
Гисдобол, как же ещё??? 😀
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:57
Удачи Вам паровозики
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:33
Что он там несёт. Вчера Спортинг Л. в ЛЧ деклассировал Бешикташ на их поле, который в Турции на равных играет с этим Галатасараем.
Vladimir808
Vladimir808 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:08
Маркус…)))
rbvv7uaqwmua
rbvv7uaqwmua
вчера в 16:00
Гисдобол какой-то
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:30
Тренеры то знают друг друга.
beefs
beefs
вчера в 15:29
Да что то в этом году Фатих потерял свою хитрость, но Локо легче не будет......
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:22
А как назвали ГиЗдоля?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:15
Не важно как кто кого называет. Нам нужна только Победа ✌ Удачи тебе Локо !!!
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