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Игонин: «Ничья с „Ювентусом“ будет положительным результатом для „Зенита“»

вчера, 14:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Матч будет сложным в любом случае, но не думаю, что будет зрелищно. «Зенит» должен играть дисциплинировано и умно — в таком случае шансов на положительный результат будет больше.

В последних двух матчах чемпионата «Зенит» проиграл, но я не думаю, что это как-то скажется на сегодняшней игре, потому что, во-первых, все мы прекрасно видим и замечаем, что «Зениту» не удается настраиваться на несильных соперников, коим «Ювентус» не является. В отношении дерби или лидеров игра у «Зенита» идет гораздо лучше. Во-вторых, матч будет домашним, что придаст еще большей уверенности. И, в-третьих, в предыдущей игре при поражении понятно было, что петербуржцы доминировали и реализовывали моменты. Конечно, ощущения после самой игры не соответствовали результату. Поэтому одно дело — результат, а другое — те ощущения, который остаются после.

Когда играешь против фаворита, нужна дисциплина. Также «Зениту» нужно стараться не ошибаться в обороне. К сожалению, это частые ошибки сейчас. Но в любом случае я думаю, у нас будут моменты в атаке, которые можно будет использовать. Это мы видели на примере предыдущей игры, когда соперник владел мячом 20-30%, но сумел воспользоваться ошибками и забил. Конечно, надеюсь на победу, но и ничья будет положительным результатом в данном случае.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 18:01
А лучше бы у Юве выиграть....тогда совсем было бы отлично
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:23
Достаточно и ничьи,но победа лучше.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:27, ред.
В плане борьбы за Лигу Европы - да, положительный результат. Для выхода в плей-офф Лиги Чемпионов нужна победа. Но будем реалистами - отыграть второе место у "Ювентуса" или "Челси" практически невозможно, хотя после двух лет прошедшими под знаком "мимо кассы" уже хочется какого-то прорывного достижения.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:24
откуда берутся такие эксперты как игонин и им подобные если бы не удаление в матче с Мальмё я не уверен выиграл бы Зенит или нет, а в матче с Юве вообще шансов нет во первых они не забьют во вторых Зенит делает по три четыре ошибки в матче которые приводят к взятию ворот одно дело не все их в РПЛ реализуют и ни в одном из матчей в ЧР Зенит не сыграл на ноль так что делайте выводы господа игонины.....
Cat01
Cat01
вчера в 14:48
Где ваша чемпионская гордость????
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:46
Ничья будет чудом!
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