Игонин: «Ничья с „Ювентусом“ будет положительным результатом для „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Матч будет сложным в любом случае, но не думаю, что будет зрелищно. «Зенит» должен играть дисциплинировано и умно — в таком случае шансов на положительный результат будет больше.

В последних двух матчах чемпионата «Зенит» проиграл, но я не думаю, что это как-то скажется на сегодняшней игре, потому что, во-первых, все мы прекрасно видим и замечаем, что «Зениту» не удается настраиваться на несильных соперников, коим «Ювентус» не является. В отношении дерби или лидеров игра у «Зенита» идет гораздо лучше. Во-вторых, матч будет домашним, что придаст еще большей уверенности. И, в-третьих, в предыдущей игре при поражении понятно было, что петербуржцы доминировали и реализовывали моменты. Конечно, ощущения после самой игры не соответствовали результату. Поэтому одно дело — результат, а другое — те ощущения, который остаются после.

Когда играешь против фаворита, нужна дисциплина. Также «Зениту» нужно стараться не ошибаться в обороне. К сожалению, это частые ошибки сейчас. Но в любом случае я думаю, у нас будут моменты в атаке, которые можно будет использовать. Это мы видели на примере предыдущей игры, когда соперник владел мячом 20-30%, но сумел воспользоваться ошибками и забил. Конечно, надеюсь на победу, но и ничья будет положительным результатом в данном случае.