Павлюченко: «Думаю, „Спартак“ сегодня не проиграет „Лестеру“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Думаю, что «Спартак» сегодня не проиграет. Есть ощущение, что с британцами мы можем сыграть в боевую ничью. Но «Спартаку» будет очень тяжело. «Лестер» в порядке, они этого доказали в последнем матче АПЛ против МЮ . «Спартак» же после концовки матча с «Динамо» может поймать кураж. Видно, что команда чуть-чуть приходит в себя. Поэтому я думаю, что «Спартак» способен дать бой «Лестеру», и мы можем рассчитывать на равную игру. Будет настоящая битва.