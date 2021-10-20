ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Павлюченко: «Думаю, „Спартак“ сегодня не проиграет „Лестеру“»

вчера, 16:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Думаю, что «Спартак» сегодня не проиграет. Есть ощущение, что с британцами мы можем сыграть в боевую ничью. Но «Спартаку» будет очень тяжело. «Лестер» в порядке, они этого доказали в последнем матче АПЛ против МЮ. «Спартак» же после концовки матча с «Динамо» может поймать кураж. Видно, что команда чуть-чуть приходит в себя. Поэтому я думаю, что «Спартак» способен дать бой «Лестеру», и мы можем рассчитывать на равную игру. Будет настоящая битва.

Все новости
Шварц: «Мы хорошо относимся к „Химкам“ и уважаем эту команду»
Сегодня, 13:24 Комментарии1
Мозес: «Я думал, что мы легко обыграем „Лестер“»
Сегодня, 13:12 Комментарии5
Малафеев: «У „Зенита“ есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов»
Сегодня, 13:01 Комментарии6
Малафеев — о матче с «Ювентусом»: «„Зениту“ в очередной раз не повезло»
Сегодня, 11:27 Комментарии15
Барриос: «Мы продолжаем думать о выходе из группы в Лиге чемпионов»
Сегодня, 11:13 Комментарии12
Ловчев: «„Зенит“ вышел на матч, заведомо побаиваясь соперника»
Сегодня, 10:45 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 17:47
Это было бы здорово
YVG
YVG
вчера в 17:18
Наивная дума какая-то у Павлюченко.
drug01
drug01
вчера в 17:09
Игра покажет!??
cska1948
cska1948
вчера в 16:58
"...Поэтому я думаю, что «Спартак» способен дать бой «Лестеру», и мы можем рассчитывать на равную игру..."
-------------------------
Это в случае, если Лестер останется в меньшинстве вначале матча.
makkie
makkie
вчера в 16:54
У Лестера почти основа.
Надо очень постараться чтобы не проиграть сегодня.
Всё же с Наполи случилось чудо, а дважды в одну воронку снаряд не падает.
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:51
Не, надо победить. 🏅
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:33
Только на это и надеемся
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 16:06
Хотелось бы в это верить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:05
Пусть Спартак сегодня победит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100