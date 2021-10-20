Павлюченко: «Думаю, „Спартак“ сегодня не проиграет „Лестеру“»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера».
Думаю, что «Спартак» сегодня не проиграет. Есть ощущение, что с британцами мы можем сыграть в боевую ничью. Но «Спартаку» будет очень тяжело. «Лестер» в порядке, они этого доказали в последнем матче АПЛ против МЮ. «Спартак» же после концовки матча с «Динамо» может поймать кураж. Видно, что команда чуть-чуть приходит в себя. Поэтому я думаю, что «Спартак» способен дать бой «Лестеру», и мы можем рассчитывать на равную игру. Будет настоящая битва.
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Это в случае, если Лестер останется в меньшинстве вначале матча.
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Это в случае, если Лестер останется в меньшинстве вначале матча.
Надо очень постараться чтобы не проиграть сегодня.
Всё же с Наполи случилось чудо, а дважды в одну воронку снаряд не падает.
Надо очень постараться чтобы не проиграть сегодня.
Всё же с Наполи случилось чудо, а дважды в одну воронку снаряд не падает.