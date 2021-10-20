Мозес: «В своей карьере я проиграл „Лестеру“ всего один раз»

Полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Этот соперник мне хорошо знаком [Мозес играл против «Лестера» 13 раз]. Причем с каждым годом «Лестер» становился всё более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии. Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные «лисы» обыграли «Манчестер Юнайтед». С уверенностью в своих силах там полный порядок. Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. В Премьер-Лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз.

Когда в 2016 году «Лестер» приезжал в гости к «Челси» в статусе чемпиона, мы выиграли 3:0, а мне удалось забить один из голов. В итоге в том сезоне титул перешел к «Челси». Надеюсь, в среду мы тоже победим, а мне удастся закрепить личную позитивную статистику.