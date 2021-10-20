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Мозес: «В своей карьере я проиграл „Лестеру“ всего один раз»

вчера, 15:20
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Этот соперник мне хорошо знаком [Мозес играл против «Лестера» 13 раз]. Причем с каждым годом «Лестер» становился всё более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии. Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные «лисы» обыграли «Манчестер Юнайтед». С уверенностью в своих силах там полный порядок. Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. В Премьер-Лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз.

Когда в 2016 году «Лестер» приезжал в гости к «Челси» в статусе чемпиона, мы выиграли 3:0, а мне удалось забить один из голов. В итоге в том сезоне титул перешел к «Челси». Надеюсь, в среду мы тоже победим, а мне удастся закрепить личную позитивную статистику.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:56
Дай Бог, чтобы так и осталось...
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
вчера в 17:48
Ну вот и второй😂😂😂😂
112910415
112910415
вчера в 16:50
имя у него хорошее, подходящее !
Виктор = победитель
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:14
Для полноты картины, ему надо было перечислить в каких клубах он играл в этих 13-ти играх. Если в основном за Челси, то можно и не комментировать, всё и так предельно ясно.
5e2hgb2e5228
5e2hgb2e5228
вчера в 16:03
Надо этим и ограничиться
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:45
Давай, Виктор!!!
Помоги Спартаку обыграть Лестер!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:33
Лестер может слить ЛЕ
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:30, ред.
А ведь может тебе повезти ещё раз !!!)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:22
Посмотрим что будет со статистикой...:)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:21
Ну не все Мозесы у КБ
Mangur
Mangur
вчера в 15:21
Теперь будет два раза.
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