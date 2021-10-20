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Кавазашвили — о матче «Спартака»: «Уже сижу с валидолом перед телевизором»

вчера, 15:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Уже надел кожаные перчатки, сижу с валидолом перед телевизором и жду. Очень сложный матч нам предстоит пережить, потому что «Лестер» — непростая команда, обладающая Кубком Англии. Когда клуб оставляет за спиной такие гранды футбола, как «Челси», «Арсенал», МЮ и так далее, это означает, что команда выступает не просто хорошо, а превосходно. Да, сейчас они не очень складно идут в своем чемпионате, но это не значит, что они играют плохо. Уровень футбола в Англии очень высок, и любой матч всегда вызывает у зрителей массу эмоций, потому что даже самая последняя английская команда будет бодаться и играть на скоростях, самостоятельно строя игру.

Сегодня я бы хотел, чтобы «Спартак» смог что-то противопоставить такой мощной команде, главные аргументы которой — это скоростные качества, силовое давление, игра головой, проходы по флангам с прострелами. Такие команды можно остановить только при наличии техничных футболистов, которые могут придерживать мяч и отдавать точные пасы. К сожалению, на сегодняшний день в «Спартаке» таких людей мало. Я боюсь, что даже при наличии такого опытного защитника Георгия Джикии, англичане смогут заставить наших ошибаться. Конечно, если бы у нас была грамотная и сильная команда нападающих, я мог бы сказать, что они могут чем-то тормознуть атакующий пыл «Лестера». Но Соболев всё меньше и меньше приносит команде пользы. Кроме Бакаева в полузащите никого нет. Он единственный соответствует той высокой оценке, которую может получить футболист хорошего класса. Так что у меня мандраж.

Я боюсь говорить о победе. Если мы сегодня выберем оборонительный вариант игры, то можем спалиться. Потому что английский футбол устроен так: когда команда на выезде, она очень грамотно строит оборону на своей половине поля. Они используют любой момент длинными передачами, выводя фланговых игроков в атаку. А когда на половине поля кучкуются 20 футболистов, в короткий пас просто невозможно играть, а спартаковцы так очень любят делать. Но им просто не дадут вести игру таким образом. Поэтому если будет ничья, я буду счастлив.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:07
pomor45
pomor45 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 21:46
Чтобы не грызть ногти.
pomor45
pomor45
вчера в 21:45
Коньяк лучше валидола.
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:51
Лучше сидеть с другими успокающими....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:39
Валидол точно пригодится
Союзник противников
Союзник противников ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 17:09
Потому что следующий вечерний матч-с участием Дзюбы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:07, ред.
Коль мысли чёрные тебе придут-откупори шампанского бутылку,иль перечти "Женитьбу ФигарО"...Кто читал.
cska1948
cska1948 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 17:05
Руки зябнут.
cska1948
cska1948 ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 17:05
Так в той игре с чехами, про которую вы упомянули, Кавазашвили защищал ворота Торпедо. А это не одно и тоже, что стоять в воротах СпаМа.
112910415
112910415
вчера в 16:46
держитесь, Анзор !
будем болеть, надеяться и верить !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:43
Толку от валидола после пузыря.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:34
Валидол, конечно, это не наш метод. Но если здоровья не позволяет - алтернативы нет. Анзору - здоровья и крепкой нервной системы, "Спартаку" - очков в копилку.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:22
Когда он был молодым, то смелый был и в воротах стоял, и штрафной с кулаками мутузил нападающих соперников (знаменитый матч со Спартаком из Трнавы). Видно что постарел, уже боится выигрывать и согласен на ничью. Обидно.
Cat01
Cat01
вчера в 15:59
Не надо спешить всё будет хорошо
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:55
А зачем Анзор кожаные перчатки надел?)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:44
С пивом надо сидеть, так больше шансов на успех.
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