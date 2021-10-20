Кавазашвили — о матче «Спартака»: «Уже сижу с валидолом перед телевизором»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Уже надел кожаные перчатки, сижу с валидолом перед телевизором и жду. Очень сложный матч нам предстоит пережить, потому что «Лестер» — непростая команда, обладающая Кубком Англии. Когда клуб оставляет за спиной такие гранды футбола, как «Челси», «Арсенал», МЮ и так далее, это означает, что команда выступает не просто хорошо, а превосходно. Да, сейчас они не очень складно идут в своем чемпионате, но это не значит, что они играют плохо. Уровень футбола в Англии очень высок, и любой матч всегда вызывает у зрителей массу эмоций, потому что даже самая последняя английская команда будет бодаться и играть на скоростях, самостоятельно строя игру.

Сегодня я бы хотел, чтобы «Спартак» смог что-то противопоставить такой мощной команде, главные аргументы которой — это скоростные качества, силовое давление, игра головой, проходы по флангам с прострелами. Такие команды можно остановить только при наличии техничных футболистов, которые могут придерживать мяч и отдавать точные пасы. К сожалению, на сегодняшний день в «Спартаке» таких людей мало. Я боюсь, что даже при наличии такого опытного защитника Георгия Джикии, англичане смогут заставить наших ошибаться. Конечно, если бы у нас была грамотная и сильная команда нападающих, я мог бы сказать, что они могут чем-то тормознуть атакующий пыл «Лестера». Но Соболев всё меньше и меньше приносит команде пользы. Кроме Бакаева в полузащите никого нет. Он единственный соответствует той высокой оценке, которую может получить футболист хорошего класса. Так что у меня мандраж.

Я боюсь говорить о победе. Если мы сегодня выберем оборонительный вариант игры, то можем спалиться. Потому что английский футбол устроен так: когда команда на выезде, она очень грамотно строит оборону на своей половине поля. Они используют любой момент длинными передачами, выводя фланговых игроков в атаку. А когда на половине поля кучкуются 20 футболистов, в короткий пас просто невозможно играть, а спартаковцы так очень любят делать. Но им просто не дадут вести игру таким образом. Поэтому если будет ничья, я буду счастлив.