Озил может перейти в «Ньюкасл»

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вчера, 08:36

«Ньюкасл» продолжает интересоваться звёздными футболистами после покупки команды саудовцами.

В шорт-лист «сорок» попал полузащитник «Фенербахче» , который может покинуть турецкий клуб из-за нехватки игровой практики. Кроме того, «Ньюкасл» хочет подписать основного голкипера «Фенербахче» .

В нынешнем сезоне Озил провёл 10 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу. Байиндир провёл 13 игр, в которых пропустил 15 мячей, отстояв на ноль в 4 матчах.