Озил может перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» продолжает интересоваться звёздными футболистами после покупки команды саудовцами.
В шорт-лист «сорок» попал полузащитник «Фенербахче» Месут Озил, который может покинуть турецкий клуб из-за нехватки игровой практики. Кроме того, «Ньюкасл» хочет подписать основного голкипера «Фенербахче» Алтая Байиндира.
В нынешнем сезоне Озил провёл 10 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу. Байиндир провёл 13 игр, в которых пропустил 15 мячей, отстояв на ноль в 4 матчах.
По словам известного журналиста Экрема Конура, «Ньюкасл Юнайтед» якобы заинтересован в возвращении полузащитника «Фенербахче» Месута Озила в Премьер-Лигу, чтобы укрепить свою полузащиту.
«Сороки» были связаны с рядом громких ходов, от Коутиньо до Калиду Кулибали, и некоторыми очень нелепыми, такими как Мауро Икарди, Рахим Стерлинг или Антонио Рудигер. Ньюкасл, кажется, является горячей темой для футбольных агентов, представителей игроков и продающих клубов, ищущих выгодные сделки, в то время как СМИ продолжают связывать точки.
Вратарь «Фенербахче» Алтай Байындыр и капитан Месут Озил - последние имена, пополнившие список целей «Ньюкасл Юнайтед» в новую эру. После того, как его заморозил Микель Артета, Озил в конце концов покинул «Арсенал» в январе этого года, достигнув соглашения о расторжении своего контракта с Арсеналом, присоединившись к турецкому гиганту «Фенербахче» в рамках бесплатного трансфера со значительным сокращением заработной платы.
После того, как вначале боролись с фитнесом и проблемами вне поля, немецкая суперзвезда в последнее время немного возродилась и получила капитанскую повязку в отсутствие Луиса Густаво.
Но это не остановило слухи вокруг него, и в прошлом месяце появились сообщения о том, что Озил недоволен в «Фенербахче» нехваткой игрового времени и ссорой с менеджером Перейрой. Таким образом, плеймейкер может быть готов вернуться в английский высший дивизион, особенно если он получит значительное повышение зарплаты.
Считающийся одним из самых ярких футбольных умов в современном футболе во время его пребывания в «Шальке» и «Реале» , игрок совершил поездку на «американских горках» в Премьер-Лиге после своего перехода в «Арсенал». Атакующий полузащитник сделал 58 передач и 33 гола в 184 матчах чемпионата и помог канонирам завоевать 4 трофея Кубка Англии.
Внимательно наблюдая за играми «Ньюкасла», можно легко заметить, что им не хватает качественного распасовщика в полузащите, а Джонджо Шелви - единственный надежный вариант паса в их составе. Шон Лонгстафф, Джо Уиллок и Исаак Хайден - все они рабочие лошадки и могут быть приличными игроками между боксами, но не умеют делать ловкие передачи, на которые нападающие могут наброситься.
Озил может быть очень достойным вариантом на короткий срок. Бывшая звезда «Арсенала», отличный оператор своего времени, наделен исключительными техническими способностями и безупречным зрением. Принимая во внимание, что «Сороки» часто пропускают этот последний убийственный пас, что приводит к возможности забить гол, Озил может быть тем поставщиком, который будет кормить Каллума Уилсона, Аллана Сен-Максимина и Мигеля Альмирона, управляющих каналами.
Но, исходя из ностальгии, привлечение кого-то вроде Озила не принесло бы никакой пользы в долгосрочной перспективе. Более того, 33-летний футболист находится в клубе, по контракту до 30 июня 2024 года. Таким образом, это потребует от него снова разорвать свой срок. Только время покажет, имеет ли эта история какое-то основание или это просто очередной слух, но, безусловно, слух, который понравится фанатам Ньюкасла.
По словам известного журналиста Экрема Конура, «Ньюкасл Юнайтед» якобы заинтересован в возвращении полузащитника «Фенербахче» Месута Озила в Премьер-Лигу, чтобы укрепить свою полузащиту.
«Сороки» были связаны с рядом громких ходов, от Коутиньо до Калиду Кулибали, и некоторыми очень нелепыми, такими как Мауро Икарди, Рахим Стерлинг или Антонио Рудигер. Ньюкасл, кажется, является горячей темой для футбольных агентов, представителей игроков и продающих клубов, ищущих выгодные сделки, в то время как СМИ продолжают связывать точки.
Вратарь «Фенербахче» Алтай Байындыр и капитан Месут Озил - последние имена, пополнившие список целей «Ньюкасл Юнайтед» в новую эру. После того, как его заморозил Микель Артета, Озил в конце концов покинул «Арсенал» в январе этого года, достигнув соглашения о расторжении своего контракта с Арсеналом, присоединившись к турецкому гиганту «Фенербахче» в рамках бесплатного трансфера со значительным сокращением заработной платы.
После того, как вначале боролись с фитнесом и проблемами вне поля, немецкая суперзвезда в последнее время немного возродилась и получила капитанскую повязку в отсутствие Луиса Густаво.
Но это не остановило слухи вокруг него, и в прошлом месяце появились сообщения о том, что Озил недоволен в «Фенербахче» нехваткой игрового времени и ссорой с менеджером Перейрой. Таким образом, плеймейкер может быть готов вернуться в английский высший дивизион, особенно если он получит значительное повышение зарплаты.
Считающийся одним из самых ярких футбольных умов в современном футболе во время его пребывания в «Шальке» и «Реале» , игрок совершил поездку на «американских горках» в Премьер-Лиге после своего перехода в «Арсенал». Атакующий полузащитник сделал 58 передач и 33 гола в 184 матчах чемпионата и помог канонирам завоевать 4 трофея Кубка Англии.
Внимательно наблюдая за играми «Ньюкасла», можно легко заметить, что им не хватает качественного распасовщика в полузащите, а Джонджо Шелви - единственный надежный вариант паса в их составе. Шон Лонгстафф, Джо Уиллок и Исаак Хайден - все они рабочие лошадки и могут быть приличными игроками между боксами, но не умеют делать ловкие передачи, на которые нападающие могут наброситься.
Озил может быть очень достойным вариантом на короткий срок. Бывшая звезда «Арсенала», отличный оператор своего времени, наделен исключительными техническими способностями и безупречным зрением. Принимая во внимание, что «Сороки» часто пропускают этот последний убийственный пас, что приводит к возможности забить гол, Озил может быть тем поставщиком, который будет кормить Каллума Уилсона, Аллана Сен-Максимина и Мигеля Альмирона, управляющих каналами.
Но, исходя из ностальгии, привлечение кого-то вроде Озила не принесло бы никакой пользы в долгосрочной перспективе. Более того, 33-летний футболист находится в клубе, по контракту до 30 июня 2024 года. Таким образом, это потребует от него снова разорвать свой срок. Только время покажет, имеет ли эта история какое-то основание или это просто очередной слух, но, безусловно, слух, который понравится фанатам Ньюкасла.