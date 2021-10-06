ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч

ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграют в контрольном матче во время паузы на матчи сборных.
Поединок состоится 10 октября на домашнем стадионе московского клуба. Начало — в 12:00 мск, встреча пройдет без зрителей.
ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграют в контрольном матче во время паузы на матчи сборных.
Поединок состоится 10 октября на домашнем стадионе московского клуба. Начало — в 12:00 мск, встреча пройдет без зрителей.
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В остальном отправляйте жалобы если считаете нужным, но не всегда они приведут к чему-либо, всё зависит от того что было сделано.
И просьба такие вопросы задавать в хэштеге вопрос_модератору.
Напомню про правила касающиеся вопросов в этом хэштеге:
«По вопросам модерирования вам могут ответить (а могут и не ответить) в хештеге «вопрос_модератору» в комментариях к любому материалу, но:
а) Без хештега — это флуд;
б) Сообщение должно содержать только вопрос, а не ваше экспертное мнение или рекомендацию, иначе будет удалено;
в) Причина вашего бана всегда указывается под любым материалом;
г) Не более двух сообщений по одной теме;
д) Дизайн 2017 года, а также пейджеры и карточки на Интернет не поддерживаются.»