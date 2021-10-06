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ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч

06 октября 2021, 15:40

ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграют в контрольном матче во время паузы на матчи сборных.

Поединок состоится 10 октября на домашнем стадионе московского клуба. Начало — в 12:00 мск, встреча пройдет без зрителей.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:56
Дайте футболистам отдохнуть, а то потом опять начнется тур, и комментаторы будут говорить футболисты устали
VeniaminS
VeniaminS
06 октября в 16:48
Надо поддерживать форму.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 октября в 16:42
Очень хороший ход, чтобы поддержать в тонусе игроков.
dadrail
dadrail
06 октября в 16:32
Только не покалечьте друг друга...
Ironigor
Ironigor
06 октября в 16:25
В любом случае нужный матч , интересно будет посмотреть.
drug01
drug01
06 октября в 16:16
Игры все нужны...
ДСА
ДСА
06 октября в 16:15
Если товарищеский матч - значит ничья.
Остапчук 67
Остапчук 67
06 октября в 15:46
Это тренировки резерва
David Young
David Young ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
06 октября в 15:46, ред.
Здравствуйте, если Вы о троллинге и оскорблениях не пользователей а футбольных личностей, то дело тут вот в чём - это не запрещено правилами, троллинг футбольных личностей не является нарушением, при этом троллинг клубов и болельщиков является. Нельзя ни оскорблять ни троллить других пользователей, это против правил и наказуемо.

В остальном отправляйте жалобы если считаете нужным, но не всегда они приведут к чему-либо, всё зависит от того что было сделано.

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