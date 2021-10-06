ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч

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06 октября 2021, 15:40

ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграют в контрольном матче во время паузы на матчи сборных.

Поединок состоится 10 октября на домашнем стадионе московского клуба. Начало — в 12:00 мск, встреча пройдет без зрителей.