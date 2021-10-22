Холанд хочет зарабатывать в новом клубе около 36 млн евро в год

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вчера, 09:23

Форвард дортмундской «Боруссии» потребует солидную зарплату при переходе в другой клуб, утверждает ESPN.

По информации источника, норвежский игрок хочет зарабатывать в новой команде около 36 млн евро в год.

Отмечается, что в подписании Холанда заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Бавария». С большой долей вероятности переход состоится летом 2022 года.