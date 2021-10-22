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Холанд хочет зарабатывать в новом клубе около 36 млн евро в год

вчера, 09:23

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд потребует солидную зарплату при переходе в другой клуб, утверждает ESPN.

По информации источника, норвежский игрок хочет зарабатывать в новой команде около 36 млн евро в год.

Отмечается, что в подписании Холанда заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Бавария». С большой долей вероятности переход состоится летом 2022 года.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:09
Опустеет без тебя Земля 🌎
Как же нам несколько часов ⏰ прожить Без тебя,
А ты ,ты летишь и тебе дарят звёзды, свою вечность !!!)
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:06
Все уже Холланда кроют !А может подумать кто требует такую зарплату? Не агент ли мутит все это и Холланд узнает все от него((
Doping87
Doping87
вчера в 10:51
Видимо 2 самых высокооплачиваемых футболиста будут Холанд и Мбаппе.
ОПС
ОПС
вчера в 10:50
Губа не дура. Вообще избаловали их большими зарплатами.
1bear
1bear
вчера в 10:36
куда катится футбольный мир?! это шейхи виноваты ))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:51
Ахринеть у него аппетит! Походу ,звезда словлена намертво...
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:47
Это после 4-0 от Аякса,даа..... хамству нет предела!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:45, ред.
Обычно, такими запросами отличаются африканские и южноамериканские футболисты. Которые в большинстве из бедных семей и районов. А тут, у человека батя из АПЛ и судя по его истории из детства, он жил в полном достатке. Райола так действует, видимо
beefs
beefs
вчера в 09:41
хотеть не вредно...
Islam0500
Islam0500
вчера в 09:38
А малой знает себе цену
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:32
Челси он и не особо щас.
112910415
112910415
вчера в 09:30
и будет столько зарабатывать !
хотя и не факт, что полностью отработает ...
ДСА
ДСА
вчера в 09:27
Аппетиты у него неплохие.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:25
Нормальные запросы за хорошую игру.
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