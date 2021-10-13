«Монако» готов отпустить Тчуамени за 60 млн евро

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вчера, 20:13

«Монако» установит цену за на уровне 60 миллионов евро, сообщает Marca.

По информации источника, в подписании 21-летнего француза заинтересован «Реал» и несколько клубов Английской Премьер-Лиги.

Контракт Орельена с монегасками истекает летом 2024 года. Ранее появлялась информация об интересе к Тчуамени со стороны итальянского топ-клуба.