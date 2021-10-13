ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2021/2022

«Монако» готов отпустить Тчуамени за 60 млн евро

вчера, 20:13

«Монако» установит цену за Орельена Тчуамени на уровне 60 миллионов евро, сообщает Marca.

По информации источника, в подписании 21-летнего француза заинтересован «Реал» и несколько клубов Английской Премьер-Лиги.

Контракт Орельена с монегасками истекает летом 2024 года. Ранее появлялась информация об интересе к Тчуамени со стороны итальянского топ-клуба.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:34
Умеют Монегаски выращивать и продавать игроков. Очередное молодое дарование готово отчалить в "большое плавание".
Игрок очень хороший,молодой, работоспособный, что среднее между Погба и Канте. Очень хотел бы видить его в Арсенале, связка в центре с Томасом Партей...было бы огонь
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:26
Это же два Головина! Не купят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:15
Думаю он останется в Монако!
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