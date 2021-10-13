«Монако» готов отпустить Тчуамени за 60 млн евро

«Монако» установит цену за Орельена Тчуамени на уровне 60 миллионов евро, сообщает Marca.
По информации источника, в подписании 21-летнего француза заинтересован «Реал» и несколько клубов Английской Премьер-Лиги.
Контракт Орельена с монегасками истекает летом 2024 года. Ранее появлялась информация об интересе к Тчуамени со стороны итальянского топ-клуба.
Игрок очень хороший,молодой, работоспособный, что среднее между Погба и Канте. Очень хотел бы видить его в Арсенале, связка в центре с Томасом Партей...было бы огонь
Игрок очень хороший,молодой, работоспособный, что среднее между Погба и Канте. Очень хотел бы видить его в Арсенале, связка в центре с Томасом Партей...было бы огонь