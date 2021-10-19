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Большинство клубов АПЛ проголосовало за изменение финансовых правил лиги

вчера, 09:44

Клубы АПЛ провели экстренную встречу, посвященную приобретению «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

Представители 18 из 20 клубов проголосовали за то, чтобы ввести правила, которые помогут предотвратить «подозрительно очень выгодные» сделки клубов с компаниями, связанными с их владельцами.

Представители «Манчестер Сити» воздержались, официальные лица «Ньюкасла» проголосовали против такой инициативы.

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Все комментарии
Nazi
Nazi ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
Ну так и новоиспеченные клубы будут жить на свои деньги. Нужно время. Время которое было у нынешних грандов. Только вот мы уже живем в другом мире. Тут один чел за год 60 миллиардов зарабатывает. Время ускорилось, и никто не будет ждать 50 лет пока сложится история клуба. И ФФП это глупость наиглупейшая. Никто не запретит богачу ...рать в золотой унитаз, насколько это дико бы ни было, тем более построить новый суперклуб. Так что нет смысла критиковать тех, кто вкладывается в новые клубы. Тем более тем, чьи любимые клубы поднимались с колен тем же путем :) Просто тогда не было ФФП :)

А если уж до конца копать, до самой правды и справедливости, то нельзя что бы у одного человека капитал рос по 60 миллиардов в год, а у 6 миллиардов уменьшался из года в год. И прежде чем бороться с футбольными клубами, надо бы пересмотреть экономическую модель нынешнего бесконтрольного мира :) Скоро на планете будет несколько триллионеров и остальное голодающее население :) Там уже точно будет не до футбола.
juvenale
juvenale ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:34
это все конечно хорошо,вот только тот же Буффон был куплен на деньги с продажи Зидана....это немного другое,чем пришел олигарх и начал сорить деньгами
Romeo 777
Romeo 777 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 17:40
Челси первый сломал трансферный рынок?? Ты серьезно? Изучи для начала клубы, которые до Челси совершали безумные рекордные трансферы. Креспо, Фигу, Зидан, Буффон и т.п. за них в 2000х-2001х годах было заплачено от 50 до 75 миллионов, в то время, как Челси совершил первый свой дорогущий трансфер лишь в 2011 году заплатив за Торреса 55 млн.
Забавно это слышать от фанов Барселоны)) Коутиньо 135 млн, Дембеле 135 млн, Гризманн 120 млн, Неймар 88 млн, Де Йонг 86 млн, Суарес 81 млн, Ибрагимович 70 миллионов...)) Барселоной все пользовались, сломали трансферный рынок...
Romeo 777
Romeo 777 ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 17:22
Всё очень просто, Челси с 2011 года живет на свои заработанные средства, клуб вышел на хорошую доходность ещё десять лет назад. А где был Челси до Абрамовича? Нууу, выигрывали внутренние кубки, занимали призовые места, играли в еврокубках, выигрывали еврокубки, в команде играли чемпионы мира и Европы 😏✌️
3ton
3ton
вчера в 17:11, ред.
Самое смешное , что Челси (первый кто сломал трансферный рынок) в этой компашке 🤣🤣


Там все клубы живут за счёт владельцев. Без них были бы типичным чемпионатом РПЛ
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:51
Запаниковали ребятки.
Я за Ньюкасл с 2011 , с 4-4
Nazi
Nazi
вчера в 14:23
Смехотворно! :) Это Челси абрамовича проголосовало против «подозрительно очень выгодных» сделок :) А сами то где были до него :) У Сити хоть совести хватило воздержаться.. У всех этих клубов богатейшие владельцы, просто новые от Ньюкасла их всех заткнут за пояс, вот и запаниковали парни :) И прекрасно, с них не убудет.
h8you
h8you
вчера в 13:10
чего же по поводу сити не возмущаются?а ну это ведь другое
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:36
У нас конечно масштабы не те, сильно поскромнее, но почему бы клубам РПЛ не проголосовать за то, чтобы деньги из бюджета ( Газпром, РЖД, ВТБ, ВЭБ и пр.) шли в общий котел и распределялись бы поровну всем клубам. Для государства должно быть все равно откуда клуб, из Питера, Москвы, Самары, или Уфы. А иначе соревнуются госденьги между собой, а футбол на второй план уходит.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 11:58
Двойные стандарты в действии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:41
Фу! То есть когда клубы АПЛ пользуясь тем, что у большинства из них самые богатые владельцы оббирали команды из остальных лиг всех всё устраивало? А когда появилась сила готовая обдирать уже их от и собрали экстренное заседание? Это называется лицемерие.
112910415
112910415
вчера в 10:54
начали партизанскую войну )
berda2003
berda2003
вчера в 10:46
скоро будет чемпионат по футболу "Фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии" (PIF).
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:29
Тут ясно против кого это направлено.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:12
посмотрим, что из этого выйдет..
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:10
Зависть хреновая штука!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:07
City сами из таких...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:00
В мире,где деньги-святое,всё это бесполезно.Просто обида тех клубов,кого не пригрели более богатые,чем их, владельцы.
Cat01
Cat01
вчера в 09:56
Смотря какие...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 09:49
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:47
    Это ничего не изменит, всегда найдутся различные лазейки
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