Большинство клубов АПЛ проголосовало за изменение финансовых правил лиги

Клубы АПЛ провели экстренную встречу, посвященную приобретению «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).
Представители 18 из 20 клубов проголосовали за то, чтобы ввести правила, которые помогут предотвратить «подозрительно очень выгодные» сделки клубов с компаниями, связанными с их владельцами.
Представители «Манчестер Сити» воздержались, официальные лица «Ньюкасла» проголосовали против такой инициативы.
А если уж до конца копать, до самой правды и справедливости, то нельзя что бы у одного человека капитал рос по 60 миллиардов в год, а у 6 миллиардов уменьшался из года в год. И прежде чем бороться с футбольными клубами, надо бы пересмотреть экономическую модель нынешнего бесконтрольного мира :) Скоро на планете будет несколько триллионеров и остальное голодающее население :) Там уже точно будет не до футбола.
А если уж до конца копать, до самой правды и справедливости, то нельзя что бы у одного человека капитал рос по 60 миллиардов в год, а у 6 миллиардов уменьшался из года в год. И прежде чем бороться с футбольными клубами, надо бы пересмотреть экономическую модель нынешнего бесконтрольного мира :) Скоро на планете будет несколько триллионеров и остальное голодающее население :) Там уже точно будет не до футбола.
Забавно это слышать от фанов Барселоны)) Коутиньо 135 млн, Дембеле 135 млн, Гризманн 120 млн, Неймар 88 млн, Де Йонг 86 млн, Суарес 81 млн, Ибрагимович 70 миллионов...)) Барселоной все пользовались, сломали трансферный рынок...
Забавно это слышать от фанов Барселоны)) Коутиньо 135 млн, Дембеле 135 млн, Гризманн 120 млн, Неймар 88 млн, Де Йонг 86 млн, Суарес 81 млн, Ибрагимович 70 миллионов...)) Барселоной все пользовались, сломали трансферный рынок...
Там все клубы живут за счёт владельцев. Без них были бы типичным чемпионатом РПЛ
Там все клубы живут за счёт владельцев. Без них были бы типичным чемпионатом РПЛ
Я за Ньюкасл с 2011 , с 4-4
Я за Ньюкасл с 2011 , с 4-4