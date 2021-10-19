Большинство клубов АПЛ проголосовало за изменение финансовых правил лиги

1634625896

вчера, 09:44

Клубы АПЛ провели экстренную встречу, посвященную приобретению «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

Представители 18 из 20 клубов проголосовали за то, чтобы ввести правила, которые помогут предотвратить «подозрительно очень выгодные» сделки клубов с компаниями, связанными с их владельцами.

Представители «Манчестер Сити» воздержались, официальные лица «Ньюкасла» проголосовали против такой инициативы.