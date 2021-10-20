Брюс получит около 8 миллионов фунтов от «Ньюкасла»

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вчера, 18:30

должен получить около 8 миллионов фунтов стерлингов от «Ньюкасл Юнайтед» после их решения отправить 60-летнего специалиста в отставку с поста главного тренера.

The Athletic сообщает, что Брюс получит сумму, предусмотренную пунктом в его трехлетнем контракте с «Ньюкаслом».

Брюс возглавлял «Ньюкасл» с 2019 года.