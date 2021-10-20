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Брюс получит около 8 миллионов фунтов от «Ньюкасла»

вчера, 18:30

Стив Брюс должен получить около 8 миллионов фунтов стерлингов от «Ньюкасл Юнайтед» после их решения отправить 60-летнего специалиста в отставку с поста главного тренера.

The Athletic сообщает, что Брюс получит сумму, предусмотренную пунктом в его трехлетнем контракте с «Ньюкаслом».

Брюс возглавлял «Ньюкасл» с 2019 года.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:32
Брюс получит около 8 миллионов фунтов от «Ньюкасла»
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Мелочь, с кармана шейха, на такси
1bear
1bear
вчера в 19:09
удачно всё сложилось для Брюса
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:57
Неплохо подогрели мужичка.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:49
Можно и не разок)) Моуру понравилось))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:38
Вот бы меня так уволили хоть разок))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:32
Строительство начинается...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:31
Хорошие отступные , кайфуй в Махачкале !!!)))
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