Брюс получит около 8 миллионов фунтов от «Ньюкасла»

Стив Брюс должен получить около 8 миллионов фунтов стерлингов от «Ньюкасл Юнайтед» после их решения отправить 60-летнего специалиста в отставку с поста главного тренера.
The Athletic сообщает, что Брюс получит сумму, предусмотренную пунктом в его трехлетнем контракте с «Ньюкаслом».
Брюс возглавлял «Ньюкасл» с 2019 года.
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Мелочь, с кармана шейха, на такси
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Мелочь, с кармана шейха, на такси