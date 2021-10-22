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Газзаев: «Я бы не вызвал Дзюбу в сборную России, будь я на месте Карпина»

вчера, 11:25

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о перспективах форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в составе национальной команды.

С одной стороны, в своем нынешнем состоянии Дзюба мог бы помочь сборной. Он неплохо провел ряд последних матчей, забивал голы, признавался лучшим игроком. Это опытный, авторитетный футболист.

Но определять свое состояние — это не его прерогатива. Это вправе делать только главный тренер сборной России и медицинский персонал.

Будь я на месте Карпина, вызвал ли бы Дзюбу в сборную? Нет. Но это не связано с отказом. Сейчас есть возможность построить новую, молодую команду. Не нужно зацикливаться на персоне Дзюбы. Есть молодежь, которая может расти и показывать свой уровень. И есть новый вектор развития сборной. Мне такой подход, как уже говорил, импонирует.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 17:23
.
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:22
Все не угомонятся с Дзюбой...
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 12:45
Если Рукаку вызывать сб будет шага назад. Всех игроков будет травить против Карпина.Это действительно так.Пусть занимается своими делами.Руки🤜 буки🚀.
димон 37
димон 37 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:37
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 12:20
    Так он его и не вызывает,а вежливо намекнул,что он в сборной и нафиг не нужен...))
    kd7eun8b4csa
    kd7eun8b4csa
    вчера в 12:16
    Тебя вообще никто не спрашивает
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 12:03
    Читать и писать о нем просто надоело.......
    ГолдБол
    ГолдБол
    вчера в 11:53
    Ну авторитет-то его вся страна видела.
    Его удел забивать на европейском уровне только второсортным командам. С Ювентусом он показал весь свой потенциал.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:51, ред.
    Вот Дзюбу вспоминают третий месяц...
    Всё не успокоятся....


    В лиге 400 игроков...
    Половина легионеры или совсем молодые...
    Из оставшихся 200 - 100 не могут попасть по катящемуся мячу...
    Из оставшейся сотни - 20 травмированы....
    Из оставшихся 80-ти - половина "повторяшки по амплуа"...
    Из оставшихся 40-ка - надо набрать 30....
    И сидят погода галдят правильно или неправильно выбрали 30 человек из 31-го...)))))
    Ладно там бразильцы набирают 25 игроков из 200-от....
    Нашим то чего голову ломать....
    Клич выдал..."Завтра игра сборной!"...кто пришёл - тот и играет...)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 11:48
    Хватит мусолить эту тему
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 11:41
    .
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 11:38, ред.
    Вообще то дзюба показал себя в ЛЧ . А забивать Тамбовам он конечно может и в Сборной Кипрам и Сан -Маринам. Забыть уже давно пора о нем в Сборной
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 11:35
    Дзюба велик в интервью и в РПЛ, а в остальном не очень(разве что против футбольных карликов)
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 11:28
    Георгиевич лукавит чутка! Если бы при нем зюба отказался то думаю он больше даже не стал говорить о нем!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:26
    Да он уже отплясал свой гоппак в сборной !!!)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:26
    Зачем его вызывать, справляются и без него!
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