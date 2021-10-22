Газзаев: «Я бы не вызвал Дзюбу в сборную России, будь я на месте Карпина»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России высказался о перспективах форварда «Зенита» в составе национальной команды.

С одной стороны, в своем нынешнем состоянии Дзюба мог бы помочь сборной. Он неплохо провел ряд последних матчей, забивал голы, признавался лучшим игроком. Это опытный, авторитетный футболист.

Но определять свое состояние — это не его прерогатива. Это вправе делать только главный тренер сборной России и медицинский персонал.

Будь я на месте Карпина, вызвал ли бы Дзюбу в сборную? Нет. Но это не связано с отказом. Сейчас есть возможность построить новую, молодую команду. Не нужно зацикливаться на персоне Дзюбы. Есть молодежь, которая может расти и показывать свой уровень. И есть новый вектор развития сборной. Мне такой подход, как уже говорил, импонирует.