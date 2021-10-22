Баринов: «Гисдоль должен благодарить Гильерме, без него счёт бы был 0:3!»

Актёр Валерий Баринов поделился мнением о матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай»:

Даже говорить не хочется об этой игре. Как можно начинать строительство здания без кирпичей и цемента. Гисдоль должен благодарить Гильерме, без него счёт бы был 0:3! Он сумасшедшие мячи тащил. А полевые игроки даже в створ ворот ни разу не ударили.