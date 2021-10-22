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Баринов: «Гисдоль должен благодарить Гильерме, без него счёт бы был 0:3!»

вчера, 09:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Актёр Валерий Баринов поделился мнением о матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай»:

Даже говорить не хочется об этой игре. Как можно начинать строительство здания без кирпичей и цемента. Гисдоль должен благодарить Гильерме, без него счёт бы был 0:3! Он сумасшедшие мячи тащил. А полевые игроки даже в створ ворот ни разу не ударили.

Напомним, в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» уступил турецкому «Галатасараю» (0:1). Москвичи этим поражением продлили свою неудачную серию в еврокубках.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:23, ред.
А если бы эти парни играли, на этой неделе бы мы получили пять достойных поражений, а так всего три:
cska1948
cska1948
вчера в 10:14
Ну, к Гисдолю должно быть меньше всего претензий. Он попал с корабля на ЧУЖОЙ бал. Претензии надо высказывать тому, кто действительно начал строительство здания без кирпичей и цемента. И это Рангник. Ну и к себе любимым тоже.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:52
В общем сыграли плохо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:47, ред.
Благодарить надо при положительном результате...
А так...что 0:1...что 0:3....
Потеря 3-х очков...
Никакой разницы...

Но надо признать Гилерме творил чудеса.....тащил нетащимое...
Респект...
112910415
112910415
вчера в 09:45
немцы скоро напомнят, что вратарь "старенький" !
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:41
Баринов прав.....на все 100%
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:36
Точно Баринов заметил
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