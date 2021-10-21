Орлов: «„Зенит“ способен обыграть „Спартак“ и без Малкома с Клаудиньо»

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ.
«Спартак» – серьезный раздражитель. Это дерби, борьба. «Спартак» будет играть без всяких ошибок. «Зенит» – лидер, на него все настраиваются.
Сейчас важно узнать, что там у Малкома и Клаудиньо, которые покидали поле с травмами. Но «Зенит» и без них способен достойно сыграть со «Спартаком» и победить. Надо только сделать все, что ты умеешь.
Пусть бакланет на старости лет - газпром платит...
Пусть бакланет на старости лет - газпром платит...
Геннадию хочется заметить, что дерби, это встреча двух команд из одного города....
Геннадию хочется заметить, что дерби, это встреча двух команд из одного города....
Пропуская матч, без всяких ошибок пройдёт.)))
Пропуская матч, без всяких ошибок пройдёт.)))
Кого из игроков соперника Геннадий Сергеевич имел ввиду говоря фразу
«Спартак» будет играть без всяких ошибок."
Кого из игроков соперника Геннадий Сергеевич имел ввиду говоря фразу
«Спартак» будет играть без всяких ошибок."