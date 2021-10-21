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Орлов: «„Зенит“ способен обыграть „Спартак“ и без Малкома с Клаудиньо»

вчера, 23:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак24.10.2021 в 19:00 Не начался

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ.

«Спартак» – серьезный раздражитель. Это дерби, борьба. «Спартак» будет играть без всяких ошибок. «Зенит» – лидер, на него все настраиваются.

Сейчас важно узнать, что там у Малкома и Клаудиньо, которые покидали поле с травмами. Но «Зенит» и без них способен достойно сыграть со «Спартаком» и победить. Надо только сделать все, что ты умеешь.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 12:30
Гендос опять распетушился перед игрой! Не хороните Спартак до свистка..
ГолдБол
ГолдБол
сегодня в 11:56
Де́рби — спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона, в общем это матчи соседей.
ermak6848
ermak6848 ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 09:19
Геня местный - ленинградский парень. Когда то был воротчиком одной из городских команд на первенство Ленинграда ( сейчас С-Петербург )
Пусть бакланет на старости лет - газпром платит...
comebacktostay
comebacktostay
сегодня в 08:50
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:55, ред.
    Не думаю, что у зенита возникнут проблемы с поросятами, но может, максимум, если спартак сильно упрётся ничейку сгоняют.
    Геннадию хочется заметить, что дерби, это встреча двух команд из одного города....
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 07:08
    Явно Жиго,)
    Пропуская матч, без всяких ошибок пройдёт.)))
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 07:04
    Зачем? Может Орлов всю жизнь мечтал жить в Москве!!))
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 06:35
    Согласен с Орловым.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 06:12
    Гена упорно внёс в лексикон бирюзовый цвет вместо голубого, чтобы не так обидно было а теперь проталкивает мысль дерби, причём дерби гена своими куриными мозгами считает зенит - спартак и зенит - ЦСКА.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 06:10
    Игра покажет кто на что способен будет в этот день. Удачи
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 06:07
    Геннадия опять прорвало
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 05:50
    У Зенита не будет Малкома и Клаудиньо...

    Кого из игроков соперника Геннадий Сергеевич имел ввиду говоря фразу
    «Спартак» будет играть без всяких ошибок."
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:35
    Не надо гадать , Орёл !!!)
    beefs
    beefs
    сегодня в 00:17
    Особенно судит Иванов...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:14
    Спартака способны обыграть все...
    морозз
    морозз
    сегодня в 00:13
    Фраза Гены, что Спартак будет играть без ошибок… поразила меня прямо в сердце!
    vovinho11
    vovinho11
    сегодня в 00:01
    В Европе на победу играть не надо?
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:45, ред.
    Дерби в игровых видах спорта - это спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона ... В основном использование этого термина распространено в футболе...расскажите старику...
    ABir
    ABir
    вчера в 23:45
    Как-то без оптимизма Орлов предсказывает результат матча. Поглядим
    drug01
    drug01
    вчера в 23:35
    Будет ничья
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 23:28
    а зачем тогда они нужны??? просто деньги получать
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:23
    Скоро всё и увидим!
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