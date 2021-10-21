Орлов: «„Зенит“ способен обыграть „Спартак“ и без Малкома с Клаудиньо»

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ .

«Спартак» – серьезный раздражитель. Это дерби, борьба. «Спартак» будет играть без всяких ошибок. «Зенит» – лидер, на него все настраиваются.

Сейчас важно узнать, что там у Малкома и Клаудиньо, которые покидали поле с травмами. Но «Зенит» и без них способен достойно сыграть со «Спартаком» и победить. Надо только сделать все, что ты умеешь.