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Б. Игнатьев: «В „Зените“ созданы все условия для Дзюбы»

вчера, 20:29

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Он бы не смог забивать столько в другой команде! Надо учитывать, что в «Зените» созданы все условия для высокой результативности Дзюбы.

Который во многих матчах чемпионата России имеет возможность играть только на одной половине поля – «Зенит» всегда больше владеет мячом, а партнеры умеют отдавать острые передачи и удобно для Артема навешивать. Дзюба использует сильные качества, в том числе благодаря тренерской задумке и высокому классу партнеров.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 07:13
И эту тренерскую задумку вешай на столбец по имени Дзюпа , открыл ещё в нем Вилаш-Боаш. Семак и Чечрчесов в сборной,разве только что продлевают жизнь этой задумке.
minai
minai
вчера в 21:46
В Зените даже Семак создан для Дзюбы.
pomor45
pomor45
вчера в 21:29
Дзюба использует сильные качества команды не более, чем на 30 %. Это в удачных матчах. В среднем ему надо создать для одного гола не менее 7 моментов. Часто и более 10 не помогают. В общем-то все форварды РПЛ такие, поэтому и далеко не достигают результата форвардов топ-лиг.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:27
Для одного...и этот человек точно не Дзюба)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:10
То есть сам рукатый никакой.
Tostao
Tostao
вчера в 21:03
"Дзюба использует сильные качества, в том числе благодаря тренерской задумке... "
"Тренерская задумка" - это когда всё сводится к навесам на балабола? Очень свежая идея и главное очень неожиданная для противника. Ну что там каттеначио или тотальный футбол. Птьфу!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:47
Вот он и не хочет покидать зону комфорта. Даже в сборной перестал появляться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:42
Хотелось бы прочитать...
«В „Зените“ созданы все условия для прогресса игроков»
«В „Зените“ созданы все условия для развития молодых талантов»
«В „Зените“ созданы все условия для успешного выступления в еврокубках»
.....а читаем «В „Зените“ созданы все условия для Дзюбы»

Арену строили...бюджеты ежегодно выделяли...строили инфраструктуру - лишь для одного человека..???
beefs
beefs
вчера в 20:38
Сколько же можно обсуждать эту деревяшку, пора бы его уже отправить в Фиорентину...
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