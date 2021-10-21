Б. Игнатьев: «В „Зените“ созданы все условия для Дзюбы»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Он бы не смог забивать столько в другой команде! Надо учитывать, что в «Зените» созданы все условия для высокой результативности Дзюбы.
Который во многих матчах чемпионата России имеет возможность играть только на одной половине поля – «Зенит» всегда больше владеет мячом, а партнеры умеют отдавать острые передачи и удобно для Артема навешивать. Дзюба использует сильные качества, в том числе благодаря тренерской задумке и высокому классу партнеров.
"Тренерская задумка" - это когда всё сводится к навесам на балабола? Очень свежая идея и главное очень неожиданная для противника. Ну что там каттеначио или тотальный футбол. Птьфу!
"Тренерская задумка" - это когда всё сводится к навесам на балабола? Очень свежая идея и главное очень неожиданная для противника. Ну что там каттеначио или тотальный футбол. Птьфу!
«В „Зените“ созданы все условия для прогресса игроков»
«В „Зените“ созданы все условия для развития молодых талантов»
«В „Зените“ созданы все условия для успешного выступления в еврокубках»
.....а читаем «В „Зените“ созданы все условия для Дзюбы»
Арену строили...бюджеты ежегодно выделяли...строили инфраструктуру - лишь для одного человека..???
«В „Зените“ созданы все условия для прогресса игроков»
«В „Зените“ созданы все условия для развития молодых талантов»
«В „Зените“ созданы все условия для успешного выступления в еврокубках»
.....а читаем «В „Зените“ созданы все условия для Дзюбы»
Арену строили...бюджеты ежегодно выделяли...строили инфраструктуру - лишь для одного человека..???