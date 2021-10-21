Б. Игнатьев: «В „Зените“ созданы все условия для Дзюбы»

Экс-тренер сборной России поделился мнением об игре форварда «Зенита» .

Он бы не смог забивать столько в другой команде! Надо учитывать, что в «Зените» созданы все условия для высокой результативности Дзюбы.

Который во многих матчах чемпионата России имеет возможность играть только на одной половине поля – «Зенит» всегда больше владеет мячом, а партнеры умеют отдавать острые передачи и удобно для Артема навешивать. Дзюба использует сильные качества, в том числе благодаря тренерской задумке и высокому классу партнеров.