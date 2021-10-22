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Гильерме: «Мы должны были брать три очка»

сегодня, 00:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал поражение от «Галатасарая».

Ощущения не очень. Мы играли дома и должны были брать три очка. С первой и до последней минуты мы пытались делать то, что от нас сейчас требует главный тренер.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:28
Поэтому и проиграли, что должны были брать три очка. Как же умиляет эта послематчевая бравада. ))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:28
Должны были, Галатасарай это не Реал или Бавария.....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:20
Должны были - но не получилось... Увы...
112910415
112910415
сегодня в 08:18
в воротах был надёжный человек,
остальные похуже
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:16, ред.
"То, что от нас сейчас требует главный тренер."...))

Что то мне не вериться что Гиздоль говорил : "Ребята в створ не бьём, надеемся на автогол, рикошет или пенальти "
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:13
Все эти разговоры ни о чём
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:08
Счёт на табло.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:06
Счет по игре...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:51
Игра плохая, результат закономерный: локо последний в группе, турки первые...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:47
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 07:45
    Должны но не обязаны.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:27
    Перегорели на занимательных лекциях Гисдоля о принципах атакующего футбола
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 07:25
    То-ли тренер не то требовал,то-ли вы забыли,что он требовал...
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 07:14
    Интервью Гилерме, по окончанию игры Локомотива с Галатасараем стало вирусным в сети.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 07:10
    Должны но проиграли(
    STVA 1
    STVA 1 ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 07:09
    Действительно... Хорошо старались)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 07:08
    Всё по привычному сценарию,мы должны были,но не можем
    beefs
    beefs
    сегодня в 06:46
    В том то и дело что только пытались...
    particular
    particular
    сегодня в 06:22
    То ли попытки слабые, то ли тренер не то требует. За 90 минут не попасть в створ - это ещё надо постараться...
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 05:38
    Должны без ударов по воротам.
    амурец
    амурец
    сегодня в 05:38
    Должны были но не победили, впрочем Гиля по ходу единственный к кому нет притензий
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 05:05
    Должны но не взяли
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 04:52
    И с Локомотивом облом
    pele1981
    pele1981
    сегодня в 04:41
    Гильерме, чтобы побеждать - нужно забивать, а чтобы забивать - нужно бить по воротам. А вы по воротам ни разу не попали! Так что Галатасарай заслужено выиграл!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 01:30
    Похоже вам долг простили. Очень невыразительная игра Локо. Травмы ведущих игроков сказались на игре, усилить игру заменами было некем. Очень мало моментов создали , потому и выиграть не удалось ....ну и как обычно пропускаем решающие голы в концовке матчей. Турки все же выглядели посолиднее, в итоге и дожали обескровленный Локомотив.
    Жаль, но это футбол. Не наиграл Локо на победу - определенно.
    Всем здоровья.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 01:28
    Наследующий сезон обязательно возьмете!!! Очко!!!
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    сегодня в 01:14
    Пи....бол!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 01:06
    А где же эти очки,улетели в Турцию?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 00:58
    Наименее достойное поражение из всех представленных нашими клубами на этой неделе. Турция все-таки.
    1bear
    1bear
    сегодня в 00:51
    опять - поражение,а им всё по фиг...
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