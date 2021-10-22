Гильерме: «Мы должны были брать три очка»

Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал поражение от «Галатасарая».
Ощущения не очень. Мы играли дома и должны были брать три очка. С первой и до последней минуты мы пытались делать то, что от нас сейчас требует главный тренер.
|Локомотив0 : 1Галатасарай
|Матч завершен
Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал поражение от «Галатасарая».
Ощущения не очень. Мы играли дома и должны были брать три очка. С первой и до последней минуты мы пытались делать то, что от нас сейчас требует главный тренер.
Жаль, но это футбол. Не наиграл Локо на победу - определенно.
Всем здоровья.
Жаль, но это футбол. Не наиграл Локо на победу - определенно.
Всем здоровья.