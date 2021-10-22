Кордоба: «Ганчаренко — одна из причин, почему я перешёл в „Краснодар“»

Форвард «Краснодара» высоко отозвался о главном тренере «быков» . Колумбиец перешел в краснодарский клуб в прошлое трансферное окно.

Ганчаренко — одна из причин, почему я перешел в «Краснодар». Я знал, с кем предстоит работать, и мне все нравится. У Ганчаренко четкая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру.