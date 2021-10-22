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Кордоба: «Ганчаренко — одна из причин, почему я перешёл в „Краснодар“»

вчера, 11:05

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высоко отозвался о главном тренере «быков» Викторе Ганчаренко. Колумбиец перешел в краснодарский клуб в прошлое трансферное окно.

Ганчаренко — одна из причин, почему я перешел в «Краснодар». Я знал, с кем предстоит работать, и мне все нравится. У Ганчаренко четкая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру.

Не так давно гендиректор «Краснодара» назвал действительную сумму трансфера Кордобы.

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Все комментарии
h8you
h8you
вчера в 15:08
Ганчаренко сильнейший тренер в РПЛ
цвпб23424
цвпб23424
вчера в 11:36
Ахахаахаха. Такое ощущение как будто он всю жизнь следил за Гончаренко и Краснодаром. И вот свершилось чудо и сошлись звезды. Они все вместе. А ЗП в 2 раза выше Немецкой это не повод ля перехода. Вот он герой нашего времени.)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:35
Думаю это просто реверанс в сторону Картошкина))
drug01
drug01
вчера в 11:23
Сначало этого тренера ценили а затем.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:22
Зачастую так и бывает...
Cat01
Cat01
вчера в 11:22
Ценит тренера правильно
Лучший Краснодар
Лучший Краснодар
вчера в 11:15
Все правильно сказал молодчик)
shlomo
shlomo
вчера в 11:10
Все правильно...игрок подходит тренеру и тренер подходит игроку...
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