Наумов: «Можно сказать, что „Локомотив“ уже вылетел из Лиги Европы»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что московская команда после поражения от «Галатасарая» потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы.

Игра вообще не удалась. В «Локомотиве» очень квалифицированные игроки, но это 11 футболистов, которые вышли и которым никто не сказал, как нужно играть. У них нарушены все игровые связи, им сказали показать высокий прессинг, через 30 минут задохнулись, прессинг прекратился. Когда ты отбираешь мяч на чужой половине поля, то при отборе ты должен его сохранить, а они отбирают и тут же теряют, потому что связи нарушены. Даже связка [Рифат] Жемалетдинов — [Федор] Смолов перестала работать.

Можно сказать, что «Локомотив» уже вылетел из Лиги Европы. Команда даже третьей не станет, будет четвертой. Обыгрывать уже некого, в Турции «Галатасарай» не обыграешь, а тем более «Марсель» и «Лацио». Но и в чемпионате России с такой игрой тоже не выиграют ничего, для того, чтобы поставить игру, хорошему тренеру нужен год. А мы не знаем, хороший пришел тренер или плохой.