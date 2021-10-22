ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Наумов: «Можно сказать, что „Локомотив“ уже вылетел из Лиги Европы»

вчера, 10:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что московская команда после поражения от «Галатасарая» потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы.

Игра вообще не удалась. В «Локомотиве» очень квалифицированные игроки, но это 11 футболистов, которые вышли и которым никто не сказал, как нужно играть. У них нарушены все игровые связи, им сказали показать высокий прессинг, через 30 минут задохнулись, прессинг прекратился. Когда ты отбираешь мяч на чужой половине поля, то при отборе ты должен его сохранить, а они отбирают и тут же теряют, потому что связи нарушены. Даже связка [Рифат] Жемалетдинов — [Федор] Смолов перестала работать.

Можно сказать, что «Локомотив» уже вылетел из Лиги Европы. Команда даже третьей не станет, будет четвертой. Обыгрывать уже некого, в Турции «Галатасарай» не обыграешь, а тем более «Марсель» и «Лацио». Но и в чемпионате России с такой игрой тоже не выиграют ничего, для того, чтобы поставить игру, хорошему тренеру нужен год. А мы не знаем, хороший пришел тренер или плохой.

Поражение от «Галатасарая» продлило удручающую серию «Локо» в еврокубках.

Все новости
Кофрие: «Деньги имеют значение, но для меня был важен интерес „Спартака“»
Сегодня, 13:04 Комментарии2
Радченко: «Не думаю, что „Спартак“ в Петербурге получит 4 гола и больше»
Сегодня, 12:13 Комментарии10
Зайнутдинов: «„Крылья“ — молодая хорошая команда, мне она очень нравится»
Сегодня, 10:47 Комментарии4
Тикнизян: «Показываю пока не тот футбол, за который меня брали в „Локо“»
Сегодня, 10:37 Комментарии8
Челоянц: «Никто не сделал для „Спартака“ столько, сколько Федун»
Сегодня, 08:29 Комментарии22
Глушаков: «Читать вообще не люблю. У меня времени нет»
Сегодня, 00:25 Комментарии33
Сортировать
Все комментарии
ven4emtufqgc
ven4emtufqgc
вчера в 15:05
А остальные уже прошли ?)))
ОПС
ОПС
вчера в 11:50
Так оно и будет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:36
4 место они застолбят за собой.
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 11:10, ред.
Ганчаренко...Олич...Березуцкий...
переправа была недолгой)...
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:03
Поговорку "коней на переправе не меняют" ещё никто не отменял. Надо было Николича дать поработать.
beefs
beefs
вчера в 10:51
так не только Локо, это уже уровень нашего футбола...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:40
Другого мы и не ожидали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100