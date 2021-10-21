Лукаку и Вернер пропустят несколько матчей «Челси» из-за травм

Главный тренер «Челси» рассказал о характере травм нападающих и . Форварды получили повреждения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Лукаку подвернул голеностоп в результате подката в штрафной, а у Тимо повреждение задней поверхности бедра, поэтому на их восстановление потребуется некоторое время. Мы проведем более детальное обследование, но они будут вынуждены пропустить несколько матчей.