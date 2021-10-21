Лукаку и Вернер пропустят несколько матчей «Челси» из-за травм

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о характере травм нападающих Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. Форварды получили повреждения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).
Лукаку подвернул голеностоп в результате подката в штрафной, а у Тимо повреждение задней поверхности бедра, поэтому на их восстановление потребуется некоторое время. Мы проведем более детальное обследование, но они будут вынуждены пропустить несколько матчей.
Обычная победа благодаря первому голу Андреаса Кристенсена за клуб и двум пенальти Жоржиньо по обе стороны от великолепного третьего Кая Хаверца. Лукаку хромал из-за травмы лодыжки на 23-й минуте.
Лукаку получил повреждение в результате неудачного подката Лассе Нильсена, который принес «синим» их первый пенальти, прежде чем Вернер последовал за своим напарником за минуту до перерыва с проблемой подколенного сухожилия.
Оба игрока будут оценены на тренировочной базе клуба в Кобхэме в четверг, но Тухель признал, что пара будет отстранена от «некоторых игр», в результате чего «Челси» останется без высокопоставленного нападающего на домашний матч субботней Премьер-Лиги против «Норвича». Все равно исполнителей много.
«Может быть, я знаю не намного больше, чем вы», - сказал Тухель репортерам после игры на «Стэмфорд Бридж».
«Ромелу вывихнул лодыжку из-за фола в штрафной, а Тимо получил травму подколенного сухожилия. Им обоим потребуется время. Нам нужно больше обследований, чтобы быть точными, но они будут отсутствовать на некоторых матчах».
Полузащитник сборной Германии Хаверц играл в качестве центрального нападающего во втором тайме, хорошо сочетаясь с замененным Вернером Каллумом Хадсоном-Одои, который(Хаверц) забил лишь второй гол за «Челси» с момента забитого в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, и Тухель сказал: «Это всегда шанс для других и всегда необходимо доказать свою точку зрения. Сейчас у нас будет несколько игр без Ромелу и Тимо».
«Всех приглашают присоединиться к гонке на несколько минут на поле, и когда они находятся на поле, им нужно показать голод и решимость, чтобы быть решительными, быть в штрафной, и вот как это бывает».
«Они(Хаверц и Хадсон-Одои) сделали это сегодня, и еще есть возможности для совершенствования. Нам нужен такой же голод и решимость от того, кто начинает. Мы хотим найти решения без Ромелу и Тимо».
Тухель отстаивал свое решение начать с Лукаку, несмотря на то, что во вторник заявил, что забивной нападающий с шестью играми отчасти был вызван чувством «психологической усталости» после недавних игр с Бельгией.
«Если бы я знал это раньше, я бы не сделал этого», - сказал Тухель о травме Лукаку. «Но как вы могли знать это раньше? Было необходимо, чтобы он был на поле. Он начал очень сильно. Я говорил с ним о ситуации, и я думаю, что он несет с собой небольшую психологическую усталость».
«Я был твердо уверен, что в матче Лиги чемпионов он может изменить ситуацию к лучшему и решимости, что он на самом деле сделал, потому что он был очень силен в нашем старте»
Скорейшего выздоровления!
Обычная победа благодаря первому голу Андреаса Кристенсена за клуб и двум пенальти Жоржиньо по обе стороны от великолепного третьего Кая Хаверца. Лукаку хромал из-за травмы лодыжки на 23-й минуте.
Лукаку получил повреждение в результате неудачного подката Лассе Нильсена, который принес «синим» их первый пенальти, прежде чем Вернер последовал за своим напарником за минуту до перерыва с проблемой подколенного сухожилия.
Оба игрока будут оценены на тренировочной базе клуба в Кобхэме в четверг, но Тухель признал, что пара будет отстранена от «некоторых игр», в результате чего «Челси» останется без высокопоставленного нападающего на домашний матч субботней Премьер-Лиги против «Норвича». Все равно исполнителей много.
«Может быть, я знаю не намного больше, чем вы», - сказал Тухель репортерам после игры на «Стэмфорд Бридж».
«Ромелу вывихнул лодыжку из-за фола в штрафной, а Тимо получил травму подколенного сухожилия. Им обоим потребуется время. Нам нужно больше обследований, чтобы быть точными, но они будут отсутствовать на некоторых матчах».
Полузащитник сборной Германии Хаверц играл в качестве центрального нападающего во втором тайме, хорошо сочетаясь с замененным Вернером Каллумом Хадсоном-Одои, который(Хаверц) забил лишь второй гол за «Челси» с момента забитого в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, и Тухель сказал: «Это всегда шанс для других и всегда необходимо доказать свою точку зрения. Сейчас у нас будет несколько игр без Ромелу и Тимо».
«Всех приглашают присоединиться к гонке на несколько минут на поле, и когда они находятся на поле, им нужно показать голод и решимость, чтобы быть решительными, быть в штрафной, и вот как это бывает».
«Они(Хаверц и Хадсон-Одои) сделали это сегодня, и еще есть возможности для совершенствования. Нам нужен такой же голод и решимость от того, кто начинает. Мы хотим найти решения без Ромелу и Тимо».
Тухель отстаивал свое решение начать с Лукаку, несмотря на то, что во вторник заявил, что забивной нападающий с шестью играми отчасти был вызван чувством «психологической усталости» после недавних игр с Бельгией.
«Если бы я знал это раньше, я бы не сделал этого», - сказал Тухель о травме Лукаку. «Но как вы могли знать это раньше? Было необходимо, чтобы он был на поле. Он начал очень сильно. Я говорил с ним о ситуации, и я думаю, что он несет с собой небольшую психологическую усталость».
«Я был твердо уверен, что в матче Лиги чемпионов он может изменить ситуацию к лучшему и решимости, что он на самом деле сделал, потому что он был очень силен в нашем старте»
Скорейшего выздоровления!