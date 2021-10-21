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Лукаку и Вернер пропустят несколько матчей «Челси» из-за травм

вчера, 10:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о характере травм нападающих Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. Форварды получили повреждения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Лукаку подвернул голеностоп в результате подката в штрафной, а у Тимо повреждение задней поверхности бедра, поэтому на их восстановление потребуется некоторое время. Мы проведем более детальное обследование, но они будут вынуждены пропустить несколько матчей.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:25
Дальше Челси сыграет за 15 дней с клубами из дна АПЛ - Норвичем, Сотон, Ньюкаслом потом снова Мальмё и Бернли.
Календарь отличный, травмы не серьезные. Надеюсь Вернер и Лукаку до игр со сложными соперниками оклемаются.
В тоже время Хаверц, Хадсон Одои и Зиеш наверное будут рвать и метать, чтобы показать себя. Жду пять подряд побед.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:12, ред.
Босс «Челси» Томас Тухель призвал игроков своей команды «доказать свою точку зрения», разрешив кризис нападающего клуба после того, как Ромелу Лукаку и Тимо Вернер получили травмы в удобной победе над «Мальме» в Лиге чемпионов со счетом 4:0.

Обычная победа благодаря первому голу Андреаса Кристенсена за клуб и двум пенальти Жоржиньо по обе стороны от великолепного третьего Кая Хаверца. Лукаку хромал из-за травмы лодыжки на 23-й минуте.


Лукаку получил повреждение в результате неудачного подката Лассе Нильсена, который принес «синим» их первый пенальти, прежде чем Вернер последовал за своим напарником за минуту до перерыва с проблемой подколенного сухожилия.

Оба игрока будут оценены на тренировочной базе клуба в Кобхэме в четверг, но Тухель признал, что пара будет отстранена от «некоторых игр», в результате чего «Челси» останется без высокопоставленного нападающего на домашний матч субботней Премьер-Лиги против «Норвича». Все равно исполнителей много.

«Может быть, я знаю не намного больше, чем вы», - сказал Тухель репортерам после игры на «Стэмфорд Бридж».

«Ромелу вывихнул лодыжку из-за фола в штрафной, а Тимо получил травму подколенного сухожилия. Им обоим потребуется время. Нам нужно больше обследований, чтобы быть точными, но они будут отсутствовать на некоторых матчах».

Полузащитник сборной Германии Хаверц играл в качестве центрального нападающего во втором тайме, хорошо сочетаясь с замененным Вернером Каллумом Хадсоном-Одои, который(Хаверц) забил лишь второй гол за «Челси» с момента забитого в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, и Тухель сказал: «Это всегда шанс для других и всегда необходимо доказать свою точку зрения. Сейчас у нас будет несколько игр без Ромелу и Тимо».

«Всех приглашают присоединиться к гонке на несколько минут на поле, и когда они находятся на поле, им нужно показать голод и решимость, чтобы быть решительными, быть в штрафной, и вот как это бывает».

«Они(Хаверц и Хадсон-Одои) сделали это сегодня, и еще есть возможности для совершенствования. Нам нужен такой же голод и решимость от того, кто начинает. Мы хотим найти решения без Ромелу и Тимо».

Тухель отстаивал свое решение начать с Лукаку, несмотря на то, что во вторник заявил, что забивной нападающий с шестью играми отчасти был вызван чувством «психологической усталости» после недавних игр с Бельгией.

«Если бы я знал это раньше, я бы не сделал этого», - сказал Тухель о травме Лукаку. «Но как вы могли знать это раньше? Было необходимо, чтобы он был на поле. Он начал очень сильно. Я говорил с ним о ситуации, и я думаю, что он несет с собой небольшую психологическую усталость».

«Я был твердо уверен, что в матче Лиги чемпионов он может изменить ситуацию к лучшему и решимости, что он на самом деле сделал, потому что он был очень силен в нашем старте»

Скорейшего выздоровления!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:09
Здоровья посонам!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:52
Скорейшего им выздоровления.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:44
До поездки на экскурсию в Эрмитаж оклемаются.
Баобаб
Баобаб
вчера в 10:34
Лукака анаболиков пережрал.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:14
Не в тему это они травмировались...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:01
Большая потеря для синих.
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