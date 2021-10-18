Агент Головина подтвердил, что игрок завтра приступит к тренировкам

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вчера, 22:37

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» , подтвердил информацию, что завтра футболист приступит к тренировкам в общей группе.

Саша действительно восстановился от травмы и завтра вернется в общую группу. Что касается ближайшей игры «Монако» [против ПСВ в Лиге Европы], то давайте не будем спешить делать прогнозы — пока он просто вернется в общую группу, а там уже как решит медицинский штаб.

В нынешнем сезоне Головин провёл 13 матчей за «Монако» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.