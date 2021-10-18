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Агент Головина подтвердил, что игрок завтра приступит к тренировкам

вчера, 22:37

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, подтвердил информацию, что завтра футболист приступит к тренировкам в общей группе.

Саша действительно восстановился от травмы и завтра вернется в общую группу. Что касается ближайшей игры «Монако» [против ПСВ в Лиге Европы], то давайте не будем спешить делать прогнозы — пока он просто вернется в общую группу, а там уже как решит медицинский штаб.

В нынешнем сезоне Головин провёл 13 матчей за «Монако» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:48
Это очень хорошо.
beefs
beefs
вчера в 23:18
вот это уже приятная новость...
Cat01
Cat01
вчера в 23:14
Это хорошо Саня
S saratova Ya 777
S saratova Ya 777 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 23:04
посмотрел ставки твои тут которые много минусов почему то
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:51
Очень много матчей пропускает из-за травм и повреждений, прям как Черышев в Валенсии.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:47
Что-то у Монако без Головина дела плоховато идут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:39
Ждём теперь когда восстановится
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