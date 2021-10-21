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Нагельсманн заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию

вчера, 11:45

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что главный тренер клуба Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом.

34-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на вакцинацию. Он вернётся в Мюнхен из Португалии, где проходил матч Лиги чемпионов против «Бенфики», на отдельном от команды самолёте, а после пройдёт период самоизоляции дома.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:47
Вакцинация не помогает(иногда), а для женщин она опасна(возможно будет) в будущем, если они захотят иметь детей.

После всестороннего изучения трагедии у всех погибших были обнаружены осложнения хронических заболеваний и выявлен коронавирус. Специалисты предположили, что заражение произошло до формирования иммунитета, и вакцинировались они во время инкубационного периода заболевания. За то время, которое прошло с момента вакцинации до трагедии иммунитет просто не мог сформироваться.

Такие случаи практически невозможно избежать, когда вакцинация может совпасть с заражением, однако вероятность умереть именно от прививки крайне мала – единичные случаи на миллион.

Чаще всего люди умирают на фоне обострившихся хронических болезней после прививки, но вероятность даже такого исхода крайне мала в сравнении с количеством погибших от заболевания.

(Это я не для очков, просто чтобы люди знали, прежде чем сделать выбор. Особенно люди(50+, даже 40+), у которых есть хронические заболевания, должны остерегаться. Я уже знаю немало случаев...)

Нагельсманну скорейшего выздоровления! Люди будьте бдительны и здоровы!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 13:58
Вакцина и корона две разные параллели
ariec93
ariec93 ответ Верг (раскрыть)
вчера в 13:36
Смотри, к примеру я в прошлом году неделю болел, температура головная боль слабость все дела вот эти, хз что это, ОВРИ Грипп Ковид. Означает ли это, что в этом году с мной такого не будет? Вакцина не делает тебя неуязвивым, она лишь подготавливает иммунитет человека к заражению настоящим вирусом, что б он в худшем случае недельку промучался выше описанными симптомами а не 2 недели дышал через трубочку.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:30
Сообщение "несмотря на вакцинацию"-для благородного стада Дэ Биллов.А кто вам обещал не заболеть? Высокий шанс не сдохнуть-ДА,поболеть в удовольствие,а не трупом маяться-ТОЖЕ.
Верг
Верг
вчера в 13:07, ред.
скажу больше, вакцинированные могут лежать с поражением в 20-50 процентов, а что выше 25 уже подходит под кт2 и подлежит госпитализации, но у адептов прививки же все иначе. Только вот не в каждую больницу сейчас и с 40 процентами поражения положат
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:57
И у меня ПЦР+, хотя и вакцинировался.
4RT
4RT
вчера в 11:51
Сейчас каждый второй такой
beefs
beefs
вчера в 11:51
ну что же бывает и такое...
ОПС
ОПС
вчера в 11:48
От этого никто не застрахован.
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