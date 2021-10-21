Нагельсманн заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что главный тренер клуба Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом.
34-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на вакцинацию. Он вернётся в Мюнхен из Португалии, где проходил матч Лиги чемпионов против «Бенфики», на отдельном от команды самолёте, а после пройдёт период самоизоляции дома.
После всестороннего изучения трагедии у всех погибших были обнаружены осложнения хронических заболеваний и выявлен коронавирус. Специалисты предположили, что заражение произошло до формирования иммунитета, и вакцинировались они во время инкубационного периода заболевания. За то время, которое прошло с момента вакцинации до трагедии иммунитет просто не мог сформироваться.
Такие случаи практически невозможно избежать, когда вакцинация может совпасть с заражением, однако вероятность умереть именно от прививки крайне мала – единичные случаи на миллион.
Чаще всего люди умирают на фоне обострившихся хронических болезней после прививки, но вероятность даже такого исхода крайне мала в сравнении с количеством погибших от заболевания.
(Это я не для очков, просто чтобы люди знали, прежде чем сделать выбор. Особенно люди(50+, даже 40+), у которых есть хронические заболевания, должны остерегаться. Я уже знаю немало случаев...)
Нагельсманну скорейшего выздоровления! Люди будьте бдительны и здоровы!
После всестороннего изучения трагедии у всех погибших были обнаружены осложнения хронических заболеваний и выявлен коронавирус. Специалисты предположили, что заражение произошло до формирования иммунитета, и вакцинировались они во время инкубационного периода заболевания. За то время, которое прошло с момента вакцинации до трагедии иммунитет просто не мог сформироваться.
Такие случаи практически невозможно избежать, когда вакцинация может совпасть с заражением, однако вероятность умереть именно от прививки крайне мала – единичные случаи на миллион.
Чаще всего люди умирают на фоне обострившихся хронических болезней после прививки, но вероятность даже такого исхода крайне мала в сравнении с количеством погибших от заболевания.
(Это я не для очков, просто чтобы люди знали, прежде чем сделать выбор. Особенно люди(50+, даже 40+), у которых есть хронические заболевания, должны остерегаться. Я уже знаю немало случаев...)
Нагельсманну скорейшего выздоровления! Люди будьте бдительны и здоровы!