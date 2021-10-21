Нагельсманн заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию

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вчера, 11:45

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что главный тренер клуба заразился коронавирусом.

34-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на вакцинацию. Он вернётся в Мюнхен из Португалии, где проходил матч Лиги чемпионов против «Бенфики», на отдельном от команды самолёте, а после пройдёт период самоизоляции дома.