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Черевченко: «Наши игроки при стандартах чего-то стесняются»

вчера, 21:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Наставник «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на поражение от «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ.

Два угловых — два гола. Не знаю. И объясняли, и показывали, как играть при стандартах. На стандартах нужно только внимание. Наши игроки при стандартах чего-то стесняются, я вот это не могу понять.

Элементарные ошибки при пропуске последних голов — это сильная сторона «Динамо», они не только нам так забивали, они и «Спартаку» забивали таким образом. Не знаю, что некоторые игроки делают на теории. Может им показывали что-то другое, может фильмы какие-то?

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:21
сопротивлялись слабо почему-то
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:26
Игроки спят на теории 😉
ДСА
ДСА
сегодня в 05:05
Тут вина тренера на лицо
pomor45
pomor45
вчера в 22:33
Черевченко: "Не знаю, что они делают на теории. Им что в лоб, что по лбу - всё едино. Правда, я и сам в этой теории не особо секу."
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:30
По другому и быть не могло в такой знаменательный для для московского Динамо день. Мне искренне жаль футбольный клуб Химки, что ему волей жребия выпало сегодня играть с командой в которой играл великий Яшин. А может так было задумано заранее, чтобы вдруг не испортить праздник, если что-то пойдёт не по сценарию, ведь на эту дату могли поставить и Спартак и клуб из Питера, но нет они же только что играли в Еврокубках. У кого-то может сложится впечатление, что я подозреваю футбольный клуб Химки в сдаче игры москвичам, но уж слишком безвольными выглядели сегодня подопечные Черевченко. И признаться честно, что в матче приходящимся на эту дату я бы хотел видеть в соперниках Динамо клуб из верхней половины турнирной таблицы, победа была более весомой, как например три года назад в поединке с чемпионом, кода накануне Дня Рождения Льва Ивановича москвичи победили 1:0. Но в любом случае всех болельщиков Динамо и всех, кто сегодня болел за мой любимый клуб с крупной победой. Болейте за своих, а не против чужих!
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:30
При стандартах надо наглеть а не стеснятся.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:26
Значит надо поболее разбирать на теории
beefs
beefs
вчера в 22:24
плохо рассказывал, дружочек...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:22
Такая у них работа : Учить гегемонов играть.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:08, ред.
Черевченко: «Наши игроки при стандартах чего-то стесняются»
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протон
протон
вчера в 22:00
наши игроки то не стесняются в кальяных
Futurista
Futurista
вчера в 21:58
При стандартах главное сыграть нестандартно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:51
Не стесьняются,а не знают что делать!
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