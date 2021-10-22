Черевченко: «Наши игроки при стандартах чего-то стесняются»

Наставник «Химок» отреагировал на поражение от «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ .

Два угловых — два гола. Не знаю. И объясняли, и показывали, как играть при стандартах. На стандартах нужно только внимание. Наши игроки при стандартах чего-то стесняются, я вот это не могу понять.

Элементарные ошибки при пропуске последних голов — это сильная сторона «Динамо», они не только нам так забивали, они и «Спартаку» забивали таким образом. Не знаю, что некоторые игроки делают на теории. Может им показывали что-то другое, может фильмы какие-то?