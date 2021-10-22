Ледяхов: «„Зенит“ одержит победу над „Спартаком“ с минимальным счетом»

Экс-футболист «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего поединка москвичей против «Зенита» в 12-м туре РПЛ :

«Зенит» укомплектован лучше других клубов РПЛ . У них есть очень сильные футболисты. Как показывает статистика, «Спартак» уже давно не одерживал победу в дерби двух столиц, да и к этому поединку подходит не в лучшем эмоциональном состоянии. Думаю, что «Зенит» одержит победу над «Спартак» с минимальным счетом.