ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ледяхов: «„Зенит“ одержит победу над „Спартаком“ с минимальным счетом»

вчера, 16:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего поединка москвичей против «Зенита» в 12-м туре РПЛ:

«Зенит» укомплектован лучше других клубов РПЛ. У них есть очень сильные футболисты. Как показывает статистика, «Спартак» уже давно не одерживал победу в дерби двух столиц, да и к этому поединку подходит не в лучшем эмоциональном состоянии. Думаю, что «Зенит» одержит победу над «Спартак» с минимальным счетом.

«Спартак» идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками, «Зенит» набрал 23 балла и занимает первую строчку в общем зачете.

Напомним, что тренировку перед матчем пропустили ключевые игроки «Зенита».

Все новости
Кофрие: «Деньги имеют значение, но для меня был важен интерес „Спартака“»
Сегодня, 13:04 Комментарии2
Радченко: «Не думаю, что „Спартак“ в Петербурге получит 4 гола и больше»
Сегодня, 12:13 Комментарии10
Зайнутдинов: «„Крылья“ — молодая хорошая команда, мне она очень нравится»
Сегодня, 10:47 Комментарии4
Тикнизян: «Показываю пока не тот футбол, за который меня брали в „Локо“»
Сегодня, 10:37 Комментарии8
Челоянц: «Никто не сделал для „Спартака“ столько, сколько Федун»
Сегодня, 08:29 Комментарии22
Глушаков: «Читать вообще не люблю. У меня времени нет»
Сегодня, 00:25 Комментарии33
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:59
достаточно вероятно
но посмотрим
autochthon
autochthon
вчера в 21:20
Дерби игра команд из одного города, а это классико
протон
протон
вчера в 20:30
Победа не главное самое важное сломать Рукаку ногу чтобы закончил карьеру.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:23
Пора уходить фк " ЗЕНИТ " в отрыв , хотя "СПАРТАК" не мальчики для битья.....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:50
Если только 1-0,то это удаление у "Спартака" и пенальти Дзюбы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:02
Прогнозы в таких матчах конечно же вещь неблагодарная......но...

Выскажу своё наинепредвзятейшее мнение....
На сегодня наверное Зенит по-мощней Спартака....с Малкомом либо без....

1.Спартак в сезоне ни разу не обыграл команды с верхней части таблицы...
Победы были лишь над 8-й...14-й...13-й...16-й...и 11-й командами таблицы.....
Зенит же одерживал победы над 4-й...5-й...и 6-й командами...
2.Зенит играет дома.
3.Спартак был неплох в ЛЕ...но Зенит как то совсем хорош с Челси и Юве...несмотря на счёт...
4.Отсутствие мистера Жиго...ключевая фигура в команде Руя.
5.Со времени прихода Семака (29.05.2018) Зенит сыграл со Спартаком 7 официальных встреч.....и ни разу Семак не проиграл.
ДСА
ДСА
вчера в 17:56
Скорее всего так и будет.
marut
marut
вчера в 17:23
Ну если болела Спартака так думает, то значит тому и быть...
r8cntewbqt3x
r8cntewbqt3x
вчера в 17:11
Не исключён такой вариант
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:50
"Спартак" уже давно не может выиграть в Петербурге. Любые серии должна когда-то заканчиваться. Учитывая отсутствие лучших на мой взгляд игроков "Зенита" - Клаудиньо и Малкома (если конечно их действительно не будет) создались идеальные предпосылки для прерывания этой серии. Надеюсь, что "Спартак" не проиграет и это предельно обострит борьбу за лидерство в РПЛ, а значит сделает ее просмотр более зрелищным.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:32, ред.
Чемпион, как и его оппонент на ближайший тур московский Спартак, после поражений в Еврокубках пребывают не в лучшем психологическом состоянии, но если красно-белые в последних трёх турах в РПЛ смогли прибавить семь очков в турнирной таблице, то клуб из Питера только три, поэтому очередное фиаско в поединке с принципиальнейшим соперником Вираж может не простить Главному тренеру своей любимой команды. Это наверняка понимают и игроки из северной столицы и предпримут максимум усилий чтобы реабилитироваться перед своей аудиторий в воскресном матче предстоящего тура. И хотя Спартак несомненно окажет ожесточённое сопротивление, всё же кадровые потери москвичей скажутся в конечном счёте на итоговом результате. Поэтому целиком и полностью соглашусь с мнением Игоря Ледяхова, да простят меня болельщики Спартака, чемпион однозначно одержит победу.
МапС
МапС
вчера в 16:11
Все может быть или не быть. Посмотрим.
beefs
beefs
вчера в 16:11
Многие так думают...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100