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Дзюба: «Определённая часть фанатов „Зенита“ меня не любит, это заводит»

вчера, 20:46

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на то, что сумел забить 100-й гол за клуб. 60 их них он забил в домашних матчах, 39 — в гостях, 1 — на нейтральном поле.

Почему дома чаще? Стены помогают? Наверное, да. Определенная часть «Виража» меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды».

Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:13
ну потеребонькай теперь
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:43
как футболист ничто как человек га----но и кому это надо каждый день выкладывать про него новости
порт
порт
сегодня в 09:26
Как футболист ты конечно смотришься хорошо, но вот человек конечно ты, даже слово не могу подобрать цензурное.
112910415
112910415
сегодня в 09:09
всякие люди зачем-то нужны -
даже такие странные )
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 08:32
Естественно, Артем! Потому что воспитанника Спартака не скроешь под футболкой Зенита)
d_fincher
d_fincher
сегодня в 05:47
"Почему дома чаще? Стены помогают? Наверное, да".

Артём, твой дом - там, где тебя с пяти лет воспитывали. А там, где ты сейчас, другое место. Зато в карманах пачки денег - да, Артёмка? И плевать, что своим уже не свой, а чужим своим не стал. Зато бабки и майка с собой на картинке.

Умейте расставлять приоритеты, друзья.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 05:45
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 05:23
    Ну про то видео-это ладно!!!!!!!!!!!!!!!!В среднем ,человек мужского пола,мастурбирует 140 раз/год,женского пола в три раза меньше.!!!!!!!!!!!!!!!Дело ни в том что он это делает,дело в том,что он снимает это на камеру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Дзюба не умный человек,мягко говоря ,а его язык может и до Китая довести!!!!!!!!!!!
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 03:53
    Для Дзюбы вообще топливом является негатив.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 02:12
    Дзюбу заводит собственная правая рука)))
    alexando1974
    alexando1974
    вчера в 23:30
    а за что тебя любить то? скромней нужно быть! а то гумонойдом нарядился на награждения дрочпул херов))) годы идут а артёмка нифига невзрослеет как человек!
    Apokalipsys
    Apokalipsys
    вчера в 23:20
    Гусары... Молчать!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 23:00
    хорошо хоть не воспитанник команды, не играющей в ек
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 22:59, ред.
    Одно слово - это одно!
    У Акинфеева надо приглядеться, рычки не волосатые: https://img.6/news/big/b/l/artjom-dzjuba-i-igor-akinfeev_14597148991061836670.jpg
    4RT
    4RT
    вчера в 22:55
    Его заводит , когда кричат "Дзюба плохой,его нужно хорошенько отшлёпать!"😁
    armeec_
    armeec_ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 22:46
    рукатов?)) Ну такое себе, пади знай где хуже) Если в Спаме по карманам рукатил, то в Зените за другое взялся и в другое (азмун). ))))
    armeec_
    armeec_
    вчера в 22:43
    вот и матрешка 3.0 вылезла ))) Они с Питера по одной методичке кидают на вентиль?))
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 22:41
    Самое печальное, что дзюба глуп.
    pomor45
    pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 22:36
    Да, приютил. На этом и закончим.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 22:22
    Приют для задницы - это Дзюба, Азмун подтвердит а вот чем ты докажешь свои слова?! Впрочем, может ты имел ввиду то что Зенит приютил Дзюбу?!)))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:21
    Лично у меня больше нет слов, осталось одно, рукатов воспитанник спартака.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 22:15
    Скромнее надо быть...
    pomor45
    pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:15
    Чужой со всех сторон.
    pomor45
    pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 22:14
    Приют для задницы.
    112910415
    112910415
    вчера в 22:07
    ты, главное, себя люби !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:06
    ротавирус заговорил, противно
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:03
    Если тебя даже собственные фанаты не любят то это повод призадуматься а все ли ты делаешь правильно.
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 22:02
    Да его все болелы всех клубов ненавидят, даже про спартак молчу. Такого пафосного и самовлюблённого павлина, где большинство голов забиты с нарушением или точными навесами в его голову. Ни один его гол не стал запоминающимся, а игра дохлая. Но Миллер усердно его в лик святых тянет, от этого ещё и больше ненависти.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 21:59
    Теперь понятно,кому это видео было показано,где Дзюба-лев,тигр 74т на камеру, это Виражу оказывается
    EAGinLE
    EAGinLE
    вчера в 21:56
    Дзюба наплюй на Вираж .... Вспомни как тебя Тула встречает .....
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