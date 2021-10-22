Дзюба: «Определённая часть фанатов „Зенита“ меня не любит, это заводит»

Форвард «Зенита» отреагировал на то, что сумел забить 100-й гол за клуб. 60 их них он забил в домашних матчах, 39 — в гостях, 1 — на нейтральном поле.

Почему дома чаще? Стены помогают? Наверное, да. Определенная часть «Виража» меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды».

Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре.