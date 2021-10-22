Валуев: «Нужно наказывать клубы за провалы в еврокубках»

Бывший боксёр Николай Валуев отреагировал на поражения российских команд в очередных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют — это становится такой печальной традицией, к сожалению. Сейчас наш футбол и европейский — две разные игры. Я все еще убежден, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублем. Надо же пробовать все варианты.