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Валуев: «Нужно наказывать клубы за провалы в еврокубках»

вчера, 21:27

Бывший боксёр Николай Валуев отреагировал на поражения российских команд в очередных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют — это становится такой печальной традицией, к сожалению. Сейчас наш футбол и европейский — две разные игры. Я все еще убежден, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублем. Надо же пробовать все варианты.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
сегодня в 09:15
Мне интересно, кто это сделал депутатом это человекообразное?! Кто голосовал за это, напрочь отбитое, существо?! Я помню его на ринге. Более нелепого "бокса" представить себе трудно. Надо было после каждого проигрыша лупить его сметным боем.:)))
112910415
112910415
сегодня в 08:27
большой оригинал, мыслитель
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 08:18
Надо игроков хорошо отдубасить, а особенно легионеров! Ведь боксёров и за меньшие деньги бьют!!!
прохожий.
прохожий.
сегодня в 07:05
Горилла с отбитыми мозгами заговорила.Интересно депутатов наказывают рублем за тупые инициативы?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:45
И не только деньгами 😉
xq8ucq4ajd9e
xq8ucq4ajd9e
сегодня в 04:53
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 03:57
    Нужно наказывать депутатов за тупые инициативы.
    trimetil
    trimetil
    сегодня в 01:41
    Что касается наказания... Можно начать с депутатов.
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    сегодня в 01:24
    Все клубы формирующие бюджет из государственных средств обязаны отсчитываться перед народом и нести наказание за невыполнение планов. Ведь здравая мысль, но её невозможно будет протолкнуть т.к. мы живем в России, здесь все не логично. Русский футбол бессмысленный и беспощадный.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 00:37
    Полит кружок прям на ночь глядя))
    Gorasul
    Gorasul
    сегодня в 00:23
    Ооо, человек севший на 500 тысяч рублей в месяц из пенсий наших родителей только потому что он угоден диктатору о чём-то ещё говорит.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ youtomee (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    Да никто ему не отбивал голову. Коля-Кувалда в уголовные 90-е на разборки не ходил, а выбивал деньги из клиентов, поэтому он только держал, бил в меру и мордой светил.

    Про его "чемпионства" его же бывший менеджер рассказал, что они были полностью подставные, там и соперники знали, когда упасть, и судьи как надо судить.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:08
    Наказать в первую очередь нужно Валуева за такую бредовую идею.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:14
    Я за, но начнем с Зенита
    4RT
    4RT
    вчера в 23:01
    За такое управление государством,слуг народа надо сечь розгами прилюдно
    морозз
    морозз
    вчера в 22:59
    Он сверху видит всё, он любит футбол…правда по своему!
    particular
    particular
    вчера в 22:26
    Когда бывший вышибала начинает говорить о вариативности действий, начинаешь понимать всю неотвратимость возможных репрессий :)
    старина
    старина
    вчера в 22:19
    Предложи поднять пенсионный возраст футболистам
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 22:17
    Когда развивать, улучшать и поднимать на новый уровень мозгов не хватает, всегда есть альтернативный вариант - наказать. А что еще ждать от нашей Госдумы и ее типичных представителей?
    протон
    протон ответ memphis (раскрыть)
    вчера в 22:10
    таких в думе пол состав. от гимнасток до 105-х
    протон
    протон
    вчера в 22:09
    цены как грибы растут на все продукты. вот за это и вас наказывать. доходы от нефти растут. а народ умирает и гибнет в россии
    протон
    протон
    вчера в 22:09
    рыба тухнет с головы. наказыать надо руководство. и царский режим . за геноцид населения . и уничтожение соц сферы , экономику. ну наказать всю гос . думу.
    Конь 666
    Конь 666
    вчера в 22:06
    Им все мало. Думают какой бы еще налог придумать или штрафы.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 22:04
    Вообще-то надо посадить их на полный хозрасчёт. Если, уж, такое им не по силам и не по уму, то может лучше не наказывать рублём, а поощрять им. Сначала дать зарплату по достигнутым успехам в прошедшем сезоне, а потом премировать за достигнутые успехи в текущем сезоне.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:00
    Если наказывать будет Валуев может и будет толк...
    Рагнарёк
    Рагнарёк
    вчера в 21:58
    Лучше бы некоторых боксеров в свое время наказали рублем за то что испугались принять вызов Кличко:)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:46, ред.
    Замкнутый круг...по-Валуеву....

    Весной дать деньги из бюджета на развитие клуба....бюджет успешно "освоят"....по-осени отобрать за провал в еврокуубках....весной снова дать...осенью снова отобрать...и по новой...
    И так до бесконечности...)))

    В чём смысл данного предложения ??)))
    memphis
    memphis
    вчера в 21:45
    Вот что бывает, когда бьют по голове, да еще и в думу сходил
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:40
    Он уже не думец,поэтому стал мыслить правильно??? Какие они разумные,эти бывшие...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 21:39, ред.
    Коля ,видимо ,съездил в командировку в Сев. Корею . Понахватался там опыта в северно-корейской думе !!! )))))))))))
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