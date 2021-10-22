Валуев: «Нужно наказывать клубы за провалы в еврокубках»

Бывший боксёр Николай Валуев отреагировал на поражения российских команд в очередных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют — это становится такой печальной традицией, к сожалению. Сейчас наш футбол и европейский — две разные игры. Я все еще убежден, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублем. Надо же пробовать все варианты.
Про его "чемпионства" его же бывший менеджер рассказал, что они были полностью подставные, там и соперники знали, когда упасть, и судьи как надо судить.
Про его "чемпионства" его же бывший менеджер рассказал, что они были полностью подставные, там и соперники знали, когда упасть, и судьи как надо судить.
Весной дать деньги из бюджета на развитие клуба....бюджет успешно "освоят"....по-осени отобрать за провал в еврокуубках....весной снова дать...осенью снова отобрать...и по новой...
И так до бесконечности...)))
В чём смысл данного предложения ??)))
Весной дать деньги из бюджета на развитие клуба....бюджет успешно "освоят"....по-осени отобрать за провал в еврокуубках....весной снова дать...осенью снова отобрать...и по новой...
И так до бесконечности...)))
В чём смысл данного предложения ??)))