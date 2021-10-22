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Газзаев о российских клубах в еврокубках: «Все они могут выйти из групп»

вчера, 15:20

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил результаты выступлений российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне:

На мой взгляд, наши клубы стали играть в Европе более уверенно. Конечно, результат всегда стоит превыше всего. Но, несмотря на поражения, нужно еще и менять менталитет.

И ментально, я считаю, мы начинаем меняться в лучшую сторону. Это касается и качества игры, и ответственности, и уверенности, с которой клубы выступают на поле. Ни в одном из поединков я не увидел страха перед авторитетом оппонента.

Трудно спорить с тем, что у «Ювентуса», «Челси», «Наполи» или «Лестера», которые входят в число самых сильных клубов Европы, собраны в составе футболисты более высокого уровня, чем в «Зените» или в «Спартаке».

Тем не менее, считаю, все российские клубы могут выйти из групп.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
вчера в 19:40
О да... Могут, но не выйдут. Разве что Зенит в ЛЕ.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 17:56
Жаль,что соперники не замечают нашей уверенности и качества игры,просто выходят на поле и выигрывают.
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:35
Газаев что то курит...
au3q49d7fnjm
au3q49d7fnjm
вчера в 17:13
Только с каждым матчем шансов становится всё меньше
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:07
Прошедшие два сезона, считавшиеся провальными и неудачными наши клубы набирали коэффициент 4,666 и 4,333 на шестерых. В этом сезоне стартовали пятью клубами, знаменатель полегчал, но на данный момент имеем 2,500 на пятерых. Дабы дотянуться хотя бы до результатов прошедших двух сезонов, нужно набрать 2 пункта, это 10 очков или пять побед. И как-то эти пять грядущих побед не особо просматриваются. И можно сколько угодно рассуждать о том, что в этом сезоне выглядим лучше, играем достойнее, условно с "Ювентусом" должны были цеплять ничью, да и с "Челси" могли бы, если бы не Рассказов, то "Легии" не проиграли бы, да и с "Лестером" сыграли бы минимум в ничью, с "Галатасараем" играли как минимум не хуже, ФК "Сочи" вообще не одного матча не проиграл, мог бы и пройти "Партизан" по пенальти, "Рубин" мог бы пройти поляков забей пенальти на последних секундах и.т.д. Да только от всех этих БЫ и достойных поражений с сильными клубами не холодно не жарко и сухие цифры говорят о том, что впятером пока результат хуже, чем был вшестером. А как известно из поговорки, если бы у бабушки был определенный орган, то она была бы дедушкой. Как обычно личное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:01
Депутаты все оптимисты.
112910415
112910415
вчера в 16:57
усы готов поставить ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:46
Усатый решил таким образом подбадрить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:52
НИкто не ожидает чуда: "Зенит"-туда,а те оттуда.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:48
Газзаев не учел того факта, что и "Челси", "Ювентус" и "Лестер" и даже "Галатасарай" играли с нашими клубами в эконом - режиме, не выпуская на поле некоторых основных игроков и добиваясь побед малой кровью. "Челси" после минимальной победы над "Зенитом" показывал в АПЛ совершенно другой футбол с совершенно другой интенсивностью, в составе "Лестера" по моему (боюсь ошибиться) не было Варди, "Галатасарай" тоже не выпустил несколько основных игроков в ожидании игры в чемпионате Турции. То есть наши клубы уже считают изначально слабыми и не собираются на них тратить много сил. И как не кричат Газзаев и Черданцев о достойных поражениях - эти поражения ничего не стоят:
санек002
санек002 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:38
у всех больше шансов не выйти из группы,чем выйти!особенно у локо!
STVA 1
STVA 1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:36
Конечно! 3 место))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:24
У Зенита больше всех шансов.
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