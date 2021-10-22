Газзаев о российских клубах в еврокубках: «Все они могут выйти из групп»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России оценил результаты выступлений российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне:

На мой взгляд, наши клубы стали играть в Европе более уверенно. Конечно, результат всегда стоит превыше всего. Но, несмотря на поражения, нужно еще и менять менталитет.

И ментально, я считаю, мы начинаем меняться в лучшую сторону. Это касается и качества игры, и ответственности, и уверенности, с которой клубы выступают на поле. Ни в одном из поединков я не увидел страха перед авторитетом оппонента.

Трудно спорить с тем, что у «Ювентуса», «Челси», «Наполи» или «Лестера», которые входят в число самых сильных клубов Европы, собраны в составе футболисты более высокого уровня, чем в «Зените» или в «Спартаке».

Тем не менее, считаю, все российские клубы могут выйти из групп.