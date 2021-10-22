ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Семак: «Для нас „Спартак“ – один из самых серьёзных оппонентов»

вчера, 18:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче РПЛ со «Спартаком».

Создают ли неудачи в трех последних матчах дополнительное давление на команду накануне важной игры? Думаю, нет: самая важная игра – следующая, а любая серия рано или поздно заканчивается.

Серии, очки, победы – это статистика для журналистов, а нам нужно работать, готовиться к матчу и делать максимум возможного для того, чтобы играть лучше и добиваться положительного результата.

Для нас «Спартак» – один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично.

Моя футбольная жизнь прошла по большей части в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником.

Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков – спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас.

Все новости
Кофрие: «Деньги имеют значение, но для меня был важен интерес „Спартака“»
Сегодня, 13:04 Комментарии2
Радченко: «Не думаю, что „Спартак“ в Петербурге получит 4 гола и больше»
Сегодня, 12:13 Комментарии10
Зайнутдинов: «„Крылья“ — молодая хорошая команда, мне она очень нравится»
Сегодня, 10:47 Комментарии4
Тикнизян: «Показываю пока не тот футбол, за который меня брали в „Локо“»
Сегодня, 10:37 Комментарии8
Челоянц: «Никто не сделал для „Спартака“ столько, сколько Федун»
Сегодня, 08:29 Комментарии22
Глушаков: «Читать вообще не люблю. У меня времени нет»
Сегодня, 00:25 Комментарии33
Сортировать
Все комментарии
Првдоруб158
Првдоруб158
сегодня в 07:27
спартак уже (или пока) 9,5 лет не может выиграть в Санкт-Петербурге!!!
Надо так и продолжать..
Petergoff
Petergoff
вчера в 23:52
    санек002
    санек002 ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 23:30
    КАК ПРОТИВ НАПОЛИ И ЛЕСТЕРА ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ!ИНАЧЕ ТАК ЖЕ ПРОИГРАЕМ!НАДО В ЗАЩИТЕ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ!
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 22:52
    Если будут играть ,как против наполи и лестера,то зенит не проблема!!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:55
    Да уж.... Этот Зенит из Пердива кто только не ипал ...
    Как можно сравнивать пердивский Питер с ВЕЛИКИМ СПАРТАКОМ ?
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:28
    Почему все клубы так благодарят своих болельщиков, когда им на них совершенно наплевать, потому что они совершенно не зависят от своих болельщиков.
    makkie
    makkie
    вчера в 20:53
    Увы, но Спартак остался без Жиго - так что бороться наверху с Дзюбой попросту некому. Можно выпустить Илюшу "ЗМС" Кутепова. Но это значит дать фору Зениту.

    Остаётся уповать на атаку. Ибо Зенит точно забьёт Максименко, скорее всего не единожды. А вот оборона питерцев тоже не отличается железобетонностью, что с лёгкостью доказали Сочи, Арсенал и Ювентус. Да и вообще Зенит пропускает много в этом сезоне, на порядок больше Спартака.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 20:47
    Ну ничейку может и распишут , а там как знать , мяч круглый......
    oFANATo
    oFANATo ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 20:45
      League1
      League1
      вчера в 20:42
      Почему люди смотрят росийский футбол? Играют плохо, всем в мире проигрывают. Какой интерес может вызывать росийский футбол? Когда смотришь настоящих профи и российских футболистов - это как небо и земля. В чём кайф? Как это можно вообще смотреть?
      armeec_
      armeec_ ответ УЕСКА (раскрыть)
      вчера в 20:23
      а Спартак прям на подъеме?))

      На данном этапе, два валенка пара. За одним исключением, все таки класс игроков Зенита на порядок выше. Но и нельзя исключать, что и палка раз в год "стреляет"
      armeec_
      armeec_ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 20:19
      Ты чему то удивлен?))

      Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ, задачи выхода из группы не стоит.))гыы
      armeec_
      armeec_
      вчера в 20:16
      Пока был в ЦСКА, вот тогда был более чем серьезным, а сейчас так, стандартные слова на вентилятор для болел Зенита.

      Еще бы дзюбиеатор 3.0 отбрякал в данном плане что нибудь )))
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 19:56
      Зенит на спаде. У него три поражения подряд и Спартак может продлить ему эту серию. Жаль что пропускает матч Жиго из за карточек, с ним было бы больше шансов.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 19:50
      Не понимаю и никогда не пойму, для чего изрекать очевидные вещи ?
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      вчера в 19:48
      У зенита спад, у спартака спад-битва побитых.
      1bear
      1bear
      вчера в 19:42
      а я думал,что ЛЧ - самый важный турнир и все серьёзные оппоненты там,но у российских команд задачи местного значения - жаль...
      YVG
      YVG
      вчера в 19:42
      Семак явно преувеличивает.
      Cat01
      Cat01
      вчера в 19:22
      Докажите игрой!!!
      drug01
      drug01
      вчера в 19:21
      Посмотрим на результат
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 19:12
      Заранее обо76ся , чтоб потом не вонять.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 19:09
      Как всегда мути нагнал
      LOpp
      LOpp
      вчера в 19:02
      Было бы интересно после этого тура увидеть на первом месте Сочи))
      протон
      протон
      вчера в 19:00
      Хочется увидеть достойную и яркую игру при честном судействе
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 18:54
      Спартак для Зенита, как красная тряпка для быка.
      particular
      particular
      вчера в 18:42
      Семак знает толк в рассуждениях. Вроде говорит о принципиальности, но на болельщиков и судей не перестаёт надеяться :))
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 18:42
      Ну раз задачи побеждать в еврокубках не было - видимо многомиллионый состав "Зенита" и набирался для выигрыша у "Спартака".
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 18:39
      Федун лишь временная фигура в столетней истории...
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 18:38
      Уже седьмого места боятся...Пройдёте,как горячий нож брикет сливочного масла.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 18:38
      А разве Федун не победил ???
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100