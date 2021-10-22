Семак: «Для нас „Спартак“ – один из самых серьёзных оппонентов»

Наставник «Зенита» порассуждал о предстоящем матче РПЛ со «Спартаком».

Создают ли неудачи в трех последних матчах дополнительное давление на команду накануне важной игры? Думаю, нет: самая важная игра – следующая, а любая серия рано или поздно заканчивается.

Серии, очки, победы – это статистика для журналистов, а нам нужно работать, готовиться к матчу и делать максимум возможного для того, чтобы играть лучше и добиваться положительного результата.

Для нас «Спартак» – один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично.

Моя футбольная жизнь прошла по большей части в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником.

Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков – спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас.