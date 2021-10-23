Срна: «„Шахтёр“ – лучший клуб в Восточной Европе»

Директор донецкого «Шахтёра» по футболу Дарио Срна поделился мнением об уровне клуба на европейской арене.
«Шахтёр» — лучший клуб в Восточной Европе. Несомненно. Если сравнить в последние 15 лет «Шахтёр» с ЦСКА, «Зенитом», с любым большим клубом.
Наша система отличается. Покупать молодых футболистов, многих из Бразилии, улучшать их и продавать в большие клубы. Все началось с Ахметовым.
лучшие как с точки зрения результатов на поле, так и с точки зрения финансов.
лучшие как с точки зрения результатов на поле, так и с точки зрения финансов.
Сейчас лучший клуб Восточной Европы это Шериф из Приднестровья.
Сейчас лучший клуб Восточной Европы это Шериф из Приднестровья.
Реал Шериф 1:2
Шериф Шахтер 2:0
По-моему, молдаване получше будут)
Реал Шериф 1:2
Шериф Шахтер 2:0
По-моему, молдаване получше будут)
Даже если брать очные встречи, то из 5-и матчей Шахтер выиграл лишь один (у Шерифа 3 победы), да и то этот результат уже покрылся мхом!
Даже если брать очные встречи, то из 5-и матчей Шахтер выиграл лишь один (у Шерифа 3 победы), да и то этот результат уже покрылся мхом!