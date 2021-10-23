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Срна: «„Шахтёр“ – лучший клуб в Восточной Европе»

вчера, 10:19

Директор донецкого «Шахтёра» по футболу Дарио Срна поделился мнением об уровне клуба на европейской арене.

«Шахтёр» — лучший клуб в Восточной Европе. Несомненно. Если сравнить в последние 15 лет «Шахтёр» с ЦСКА, «Зенитом», с любым большим клубом.

Наша система отличается. Покупать молодых футболистов, многих из Бразилии, улучшать их и продавать в большие клубы. Все началось с Ахметовым.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:19
Нет такого соревнования:"ЛУЧШИЙ КЛУБ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ")))))..хватит уже ДУРУ месить!
1bear
1bear
вчера в 16:15
этот сезон провалили,как и все собственно Зени, Локи и тд
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
вчера в 15:26
Приятно читать комменты, очень эгоистично со стороны Дарио, но факт остается фактом. И это при всех тех трудностях которые испытывает команда, играя без домашних матчей!
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 15:06
Если брать результаты евроарены это факт, который бессмысленно подвергать сомнению. Даже в полудохлом состоянии Шахтер лучше всех СНГ топ клубов очевидно.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 14:55
Если брать за 15 лет,то тут конечно шахта 100% лучшие на территории экс СССР так точно.
лучшие как с точки зрения результатов на поле, так и с точки зрения финансов.
протон
протон
вчера в 14:31
5-0 все же лучше , чем спартаковские 7-0 .
Сейчас лучший клуб Восточной Европы это Шериф из Приднестровья.
mat73
mat73
вчера в 14:17
А почему он донецкий?
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:06
Трудно с этим поспорить.
minai
minai
вчера в 13:48
Сложно поспорить.
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 13:40
за последние 15 лет а не в данной таблице
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:03
Если брать период за последние 15 лет то да. Шахтер был наиболее стабилен и показал лучшие результаты из всех клубов Восточной Европы.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 12:42, ред.
Шахтёр Реал 0:5
Реал Шериф 1:2
Шериф Шахтер 2:0
По-моему, молдаване получше будут)
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:30
Вот, например.
112910415
112910415
вчера в 12:12
ну да, так и есть
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 12:01
И не забывайте, что Шахтёр это частный клуб, с грамотно выработанной политикой, а не клуб, который финансируется государством и всё время тратит.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 12:00
В восточной европе нет клубов, есть частные владения
ARMENIAN
ARMENIAN ответ амурец (раскрыть)
вчера в 11:59, ред.
Шахтёр сам несколько раз обыгрывал Реал. Но сравните финансовые возможности реала и Шахтёра.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 11:58
глупо с этим не соглашаться. В восточной Европе нет ни одного клуба даже близко соответствующего уровню Шахтёра во всех футбольных компонентах.
ОПС
ОПС
вчера в 11:52
Свое мнение может высказать каждый.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:51, ред.
Шериф покруче!
Даже если брать очные встречи, то из 5-и матчей Шахтер выиграл лишь один (у Шерифа 3 победы), да и то этот результат уже покрылся мхом!
амурец
амурец
вчера в 11:51
Вообщем то да, но вот недавно Реал как то подкосил данную теорию
LOpp
LOpp ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 11:47
Когда-то относился
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 11:45
Если считать Восточной Европой всех бывших участников ОВД, то да)
Константин Белых
Константин Белых ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:41
На Невском и Гороховой ему точно нет конкурентов)))
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 11:35
тут не поспоришь!за последние лет 10 у них лучшие результаты в Европе
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:24
...а Баба-Яга из ГАЗПРОМА против.
berda2003
berda2003
вчера в 11:23
0:5 - это лучшие показатели лучшего клуба.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 11:23
Простите, это не им ,Реал пятерочку отгрузил ?? На их же поле..
Сантус
Сантус
вчера в 11:21, ред.
По совокупности факторов да.Беда в том,что Ахметов то ли утратил интерес к игрушке,то ли есть у него сейчас более насущные проблемы.Команда постепенно скатывается.Как в Европе,так и во внутреннем чемпионате.Класс легов уже не тот,да и тренеров тоже.
Igo0rek
Igo0rek ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:05
С чего бы Лейпцигу относиться к Восточной Европе?
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