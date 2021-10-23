Срна: «„Шахтёр“ – лучший клуб в Восточной Европе»

Директор донецкого «Шахтёра» по футболу поделился мнением об уровне клуба на европейской арене.

«Шахтёр» — лучший клуб в Восточной Европе. Несомненно. Если сравнить в последние 15 лет «Шахтёр» с ЦСКА , «Зенитом», с любым большим клубом.

Наша система отличается. Покупать молодых футболистов, многих из Бразилии, улучшать их и продавать в большие клубы. Все началось с Ахметовым.