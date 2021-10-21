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Моуриньо — о поражении 1:6: «Это моя вина»

вчера, 22:37
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт6 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение от ФК «Будё-Глимт» в матче Лиги конференций.

Это моя вина. Я выбирал этот состав, потому что хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть.

«Будё-Глимт» – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так.

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Все комментарии
firewing
firewing
сегодня в 20:07
Ищет возможности для расторжения контракта - Ньюкасл не отпускает...
Wizard 10
Wizard 10 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 13:13, ред.
Тоже в шоке был с заголовка. Чтобы Моур признался, что в поражении виноват он, когда такое было вообще? Видимо что-то он осознал. Хороший тренер был в свое время.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:34
Даже удивительно как посредственного в топ-клубы берут рулить.
112910415
112910415
сегодня в 08:28
вот отвлёкся на мысли про проект Ньюкасла, и тут же прилетело !
Спрут1899
Спрут1899 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 06:51
Каким гением?? Для наивных.?? Никогда не был тренером...Лишь пафосным переводчиком и теоретиком...Откуда там идеи..?? Чувство собственного эгоизма и надменность, не пойми за что, всегда превыше всего ....Просто сдулся давно пустой пузырь...
Спрут1899
Спрут1899
сегодня в 06:42
Странно....А все думали , это магнитные бури виноваты или ещё что-то как в свое время после 5-0 Барса - Реал....
6-1 не пойми кому проиграть..??Вы с ума сошли...При чем тут состав...???
tmd75ad58fc8
tmd75ad58fc8
сегодня в 06:10
Особенного и нагибают в особенно извращённой форме
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:04
не, это не бывает, это позорище после которого тренер должен поехать в отпуск, причем навсегда... это не когда Спартак проиграл 7-0 Ливерпулю, согласись)) это какие-то норвежцы о существовании которых я только сегодня узнал, да и многие наверное тоже узнали только сегодня
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:44
Неожиданно слышать такие слова от Моуриньо. Неужели повзрослел? Раньше он обвинял всех вокруг кроме себя любимого.
ABir
ABir
вчера в 23:34
Бывает. Возможность для реванша представится очень скоро
Zak11
Zak11
вчера в 23:15
Кто бы мог подумать... К сожалению Моур постарел... И с ним его идеи и футбол тоже. Очень жаль, ведь он был гением своего времени. Осталось только громкое имя.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:06, ред.
Биохимическое потребление кислорода(БПК или BOD - Biochemical oxygen demand)
Ром — крепкий спиртной напиток.

Бухали своеобразно — BOD [6 - 1] ROM
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:43
Вообще жестко:
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