Моуриньо — о поражении 1:6: «Это моя вина»

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение от ФК «Будё-Глимт» в матче Лиги конференций.
Это моя вина. Я выбирал этот состав, потому что хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть.
«Будё-Глимт» – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так.
6-1 не пойми кому проиграть..??Вы с ума сошли...При чем тут состав...???
6-1 не пойми кому проиграть..??Вы с ума сошли...При чем тут состав...???
Ром — крепкий спиртной напиток.
Бухали своеобразно — BOD [6 - 1] ROM
Ром — крепкий спиртной напиток.
Бухали своеобразно — BOD [6 - 1] ROM