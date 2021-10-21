Моуриньо — о поражении 1:6: «Это моя вина»

Наставник «Ромы» прокомментировал разгромное поражение от ФК «Будё-Глимт» в матче Лиги конференций.

Это моя вина. Я выбирал этот состав, потому что хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть.

«Будё-Глимт» – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так.