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Джеко: «Я действительно мог оказаться этим летом в „Ювентусе“»

вчера, 11:50
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 21:45 Не начался

Нападающий «Интера» Эдин Джеко накануне поединка с «Ювентусом» в 9-м туре Серии А рассказал о сорвавшемся переходе в туринский клуб:

Я не оглядываюсь в прошлое. Я счастлив в «Интере».

«Рома» начала переговоры о моём трансфере в Турин, а я ничего об этом не знал. Я действительно мог оказаться этим летом в «Ювентусе»». Переезд сорвался, потому что «Рома» не нашла мне замену.

Босниец перешел в «Интер» из «Ромы» минувшим летом и сразу же стал демонстрировать впечатляющую статистику. В Риме футболист провёл 5 сезонов.

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Особенный Рома_нтик
Особенный Рома_нтик ответ h8you (раскрыть)
вчера в 16:09
Конечно, в Ювентусе нет никакого романтизма, только прагматизм. А у нас романтика, то 7:1, то 6:1
h8you
h8you
вчера в 15:04
хорошо ,что не состоялся этот переход
bk7bhvy4ymkr
bk7bhvy4ymkr
вчера в 12:18
Жаль, что не оказался
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:09
А до перехода в Интер статистика была не очень?
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