Джеко: «Я действительно мог оказаться этим летом в „Ювентусе“»

Нападающий «Интера» накануне поединка с «Ювентусом» в 9-м туре Серии А рассказал о сорвавшемся переходе в туринский клуб:

Я не оглядываюсь в прошлое. Я счастлив в «Интере».

«Рома» начала переговоры о моём трансфере в Турин, а я ничего об этом не знал. Я действительно мог оказаться этим летом в «Ювентусе»». Переезд сорвался, потому что «Рома» не нашла мне замену.