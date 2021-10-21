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Кулусевски — о голе «Зениту»: «В самый нужный момент я оказался готов»

вчера, 09:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулусевски прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0). Швед стал автором единственного гола.

Тренер просил нас дорожить мячом в передачах — мы слишком легко с ним расставались. Мы не сыграли хорошо, но сильным командам удается побеждать и в таком случае, так что просто сделали это.

Я видел, как мяч летел в штангу, и боялся, что не забью, а когда заметил, что он отскакивает в сетку, то был просто счастлив. Это мой первый гол в сезоне. Когда выходил на поле, делал это с намерением изменить ход встречи. С ходу этого не получалось — было трудно играть, но в самый нужный момент я оказался готов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:16
Юве уже проигрывал в этом году дома и Эмполи и Беневенто...
Не считаю что Зенит слабее данных команд...
Да и мотивация у Юве ,уже обеспечившим себе 9-тью очками место в плейофф навряд ли будет максимальной...
1bear
1bear
вчера в 10:17
замена сработала у Юве,а у Зени нет....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:16
Забил-молодец,но не бреши о своей готовности!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:57
Зенит тоже был хорош,просто не повезло!
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:54
Поражение Юве в Турине? Ну- ну......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:24, ред.
Подставив свою башку под мячик сделал справедливо ничейный матч ни ничейным...

Посмотрим что запоёт ....он готовый... после поражения от Зенита в Турине...
shlomo
shlomo
вчера в 09:11
Для кого во время, а для кого и нет....:(((
ОПС
ОПС
вчера в 09:02
Имеет право радоваться.
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