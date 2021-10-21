Кулусевски — о голе «Зениту»: «В самый нужный момент я оказался готов»

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулусевски прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0). Швед стал автором единственного гола.
Тренер просил нас дорожить мячом в передачах — мы слишком легко с ним расставались. Мы не сыграли хорошо, но сильным командам удается побеждать и в таком случае, так что просто сделали это.
Я видел, как мяч летел в штангу, и боялся, что не забью, а когда заметил, что он отскакивает в сетку, то был просто счастлив. Это мой первый гол в сезоне. Когда выходил на поле, делал это с намерением изменить ход встречи. С ходу этого не получалось — было трудно играть, но в самый нужный момент я оказался готов.
Не считаю что Зенит слабее данных команд...
Да и мотивация у Юве ,уже обеспечившим себе 9-тью очками место в плейофф навряд ли будет максимальной...
Не считаю что Зенит слабее данных команд...
Да и мотивация у Юве ,уже обеспечившим себе 9-тью очками место в плейофф навряд ли будет максимальной...
Посмотрим что запоёт ....он готовый... после поражения от Зенита в Турине...
Посмотрим что запоёт ....он готовый... после поражения от Зенита в Турине...