Бонуччи: «„Ювентус“ перестал играть в командный футбол при Роналду»

Защитник «Ювентуса» высказался о победе своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).

Сложный выдался матч. Едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны. Вся наша команда заслужила эту победу. Мы заново открыли в себе готовность проявлять терпение, и это самое главное.

Похоже, теперь мы показываем более командный футбол. В последнее годы мы такую способность утратили, играя бок о бок с великим чемпионом Роналду и стремясь максимально ему содействовать, думая, что он всегда сможет всё решать за нас. Но в нынешнем сезоне мы заново открываем для себя ту необходимую терпеливость, которая попросту обязательна для того, чтобы побеждать.