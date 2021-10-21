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Бонуччи: «„Ювентус“ перестал играть в командный футбол при Роналду»

вчера, 08:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о победе своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).

Сложный выдался матч. Едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны. Вся наша команда заслужила эту победу. Мы заново открыли в себе готовность проявлять терпение, и это самое главное.

Похоже, теперь мы показываем более командный футбол. В последнее годы мы такую способность утратили, играя бок о бок с великим чемпионом Роналду и стремясь максимально ему содействовать, думая, что он всегда сможет всё решать за нас. Но в нынешнем сезоне мы заново открываем для себя ту необходимую терпеливость, которая попросту обязательна для того, чтобы побеждать.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 14:44
> стремясь максимально ему содействовать, думая, что он всегда сможет всё решать за нас

Да вы просто жалкие и никчёмные, если хотели, чтобы вам всё на блюдечке принесли))

Да, Роналду сейчас в своём возрасте и не будет возвращаться на свою половину. В Реале много играли на него. НО! В Реале всегда была "подстраховка" и игроки сами хотели и умели идти вперёд. От того и взяли 4 раза ЛЧ.

А Бонуччи, воспитанный лишь местными трофейчиками, не понимает этого. ЧЕ выиграл, но навряд ли уже хватит времени перестроить всю команду и выиграть ЛЧ.
Estiva
Estiva ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 11:33
в пользу зенита...
luca conti
luca conti
вчера в 20:14
Типично для людей; причём национальность тут ни при чем. Был рядом пели одну песню, ушёл - песня другая. Ничего своего - только политика клуба. Аньелли уверенно убивает дух Ювентуса. Дед бы его выпорол за такие эксперименты. А Боннучи можно аплодировать стоя. Так обгадить бывшего партнёра, подбирая правильные слова, как бы отдавая должное «великому» уметь надо.
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 18:05
Вот вам и разница ухода Месси и гелевого, первого не знаю как заменить, а второго поливают грязью не стесняясь))
Hamman
Hamman
вчера в 16:43
То что Ювентус забил на командную игру при Роналду, это не вина Роналду. Португалец в этой ситуации потерял больше чем Ювентус -время! Время которого у него всё меньше и меньше с каждым сезоном. Человек приходил в амбициозную команду как он думал, которая как тогда казалось готова приложить все силы и средства для победы в ЛЧ. А по факту оказалось что Аньелли просто кинул перед болельщиками вкусную кость в лице Роналду, а настоящего пиршества даже не собирался устраивать.
Я никоим образом не собираюсь строить из себя адвоката Роналду, но если целая команда перестаёт играть надеясь что ОДИН пусть даже супер бомбардир, сможет нивелировать отсутствие командной игры - это как минимум непрофессионально, а по факту глупость несусветная!
Воин выбирает технику боя исходя из того какое у него оружие. Умение искусно использовать любое оружие делает воина профессионалом. Если же тренер команды не способен подобрать тактическую схему исходя из сильнейших качеств своего состава, то этот тренер не профессионал!
Gelious
Gelious
вчера в 11:44
А он у них был?!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:15
Ну, теперь надо играть по-другому.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 10:42
А был-бы вчера КриРо с вами, счёт был-бы 3:0 . Почувствуй разницу Боннучи.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:32
Очищение от скверны через "Зенит"...Дома лучше сыграете с нашим чемпионом системы ГАЗПРОМА-грозой государств и континентов!?
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:13
Счет на табло.... и теперь можно говорить что угодно....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:00
Какая нафик командная игра, когда дайверу рекорды нужно ставить?
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
VMP больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 67. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:54
Этот раз Ювентусу повезло!
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