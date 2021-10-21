Бонуччи: «„Ювентус“ перестал играть в командный футбол при Роналду»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о победе своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).
Сложный выдался матч. Едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны. Вся наша команда заслужила эту победу. Мы заново открыли в себе готовность проявлять терпение, и это самое главное.
Похоже, теперь мы показываем более командный футбол. В последнее годы мы такую способность утратили, играя бок о бок с великим чемпионом Роналду и стремясь максимально ему содействовать, думая, что он всегда сможет всё решать за нас. Но в нынешнем сезоне мы заново открываем для себя ту необходимую терпеливость, которая попросту обязательна для того, чтобы побеждать.
Да вы просто жалкие и никчёмные, если хотели, чтобы вам всё на блюдечке принесли))
Да, Роналду сейчас в своём возрасте и не будет возвращаться на свою половину. В Реале много играли на него. НО! В Реале всегда была "подстраховка" и игроки сами хотели и умели идти вперёд. От того и взяли 4 раза ЛЧ.
А Бонуччи, воспитанный лишь местными трофейчиками, не понимает этого. ЧЕ выиграл, но навряд ли уже хватит времени перестроить всю команду и выиграть ЛЧ.
Да вы просто жалкие и никчёмные, если хотели, чтобы вам всё на блюдечке принесли))
Да, Роналду сейчас в своём возрасте и не будет возвращаться на свою половину. В Реале много играли на него. НО! В Реале всегда была "подстраховка" и игроки сами хотели и умели идти вперёд. От того и взяли 4 раза ЛЧ.
А Бонуччи, воспитанный лишь местными трофейчиками, не понимает этого. ЧЕ выиграл, но навряд ли уже хватит времени перестроить всю команду и выиграть ЛЧ.
Я никоим образом не собираюсь строить из себя адвоката Роналду, но если целая команда перестаёт играть надеясь что ОДИН пусть даже супер бомбардир, сможет нивелировать отсутствие командной игры - это как минимум непрофессионально, а по факту глупость несусветная!
Воин выбирает технику боя исходя из того какое у него оружие. Умение искусно использовать любое оружие делает воина профессионалом. Если же тренер команды не способен подобрать тактическую схему исходя из сильнейших качеств своего состава, то этот тренер не профессионал!
Я никоим образом не собираюсь строить из себя адвоката Роналду, но если целая команда перестаёт играть надеясь что ОДИН пусть даже супер бомбардир, сможет нивелировать отсутствие командной игры - это как минимум непрофессионально, а по факту глупость несусветная!
Воин выбирает технику боя исходя из того какое у него оружие. Умение искусно использовать любое оружие делает воина профессионалом. Если же тренер команды не способен подобрать тактическую схему исходя из сильнейших качеств своего состава, то этот тренер не профессионал!