Терим о победе над «Локомотивом»: «Нам помогли замены. Они усилили игру»

Наставник «Галатасарая» прокомментировал победу своей команды в гостевом поединке 3-го тура групповой стадии Лиги Европы над московским «Локомотивом» (1:0):

В первой половине игры мы теряли легкие мячи, но неплохо оборонялись, не оставляли открытыми зоны. Во втором тайме всё шло к ничьей, но нам помогли замены. Они усилили игру.

В параллельном матче «Лацио» и «Шальке» разошлись миром. Мы на первом месте в группе. Поздравляю всех фанатов «Галатасарая» с этой победой.

Мы в сложной группе, у нас 7 очков и нет пропущенных голов — это успех.