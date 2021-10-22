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Терим о победе над «Локомотивом»: «Нам помогли замены. Они усилили игру»

вчера, 08:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Наставник «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу своей команды в гостевом поединке 3-го тура групповой стадии Лиги Европы над московским «Локомотивом» (1:0):

В первой половине игры мы теряли легкие мячи, но неплохо оборонялись, не оставляли открытыми зоны. Во втором тайме всё шло к ничьей, но нам помогли замены. Они усилили игру.

В параллельном матче «Лацио» и «Шальке» разошлись миром. Мы на первом месте в группе. Поздравляю всех фанатов «Галатасарая» с этой победой.

Мы в сложной группе, у нас 7 очков и нет пропущенных голов — это успех.

В этом поединке «Локомотив» продлил свою неудачную серию в еврокубках.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:40
Да - это так, а у Локо нет выносливости...
mdt4nes2qxvz
mdt4nes2qxvz
вчера в 09:47
Переиграл Фатих немецкого дурачка
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:46
Для Локомотива кубки считай закончились.
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