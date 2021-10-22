Уилшир: «Было бы здорово поиграть за „Интер Майами“ Бекхэма»

Полузащитник , на данный момент находящийся в статусе свободного агента, поделился планами на будущее. 29-летний хавбек проводит тренировки с «Арсеналом».

На самом деле я хотел бы уехать за границу. Очевидно, что я хотел бы играть и в АПЛ , но интересен и вариант за рубежом.

Я тренируюсь с «Арсеналом» до конца января, MLS начинает свой предсезонный сезон в январе.

Хотел ли бы я играть в «Интер Майами»? О, это было бы здорово. Ты, должно быть, знаешь Бекхэма? (обращается к Даррену Бенту — прим.) Ты играл с ним! Позвони ему. Есть шанс, хотя бы 10%?