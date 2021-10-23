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Гвардиола хочет видеть Гравенберга в «Манчестер Сити»

вчера, 19:26

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил боссов клуба купить полузащитника «Аякса» Райана Гравенберга. Голландец считается одним из самых талантливых молодых игроков Европы. Помимо «Сити», им интересуются «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Гравенберга действует до 2023 года. «Аякс» хочет выручить за своего футболиста не менее 35 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:28
Как сообщается, Райан Гравенберг нужен и «МЮ», и «Ливерпулю», чтобы он занял место в полузащите. 19-летний футболист может подписать новые условия с «Аяксом», поскольку его текущий контракт истекает в 2023 году. «Юнайтед» и «Ливерпуль» считают, что им обоим нужно подкрепление в полузащите, и они могут обратить свое внимание на юношу.

С другой стороны, Гвардиола хочет видеть Гравенберга в «Манчестер Сити», что не удивительно, поскольку Гвардиола любит полузащитников, а он еще и хороший.

А отец игрока считает, что ему лучше пока остаться в Амстердаме.

Он сказал: «Он должен сделать последний шаг в «Аяксе». Он просто должен это сделать, но еще не сделал этого».

«Я хочу, чтобы он полностью созрел в «Аяксе», поэтому, насколько я понимаю, он просто останется в «Аяксе».

«Сейчас он сыграл только один полный сезон, и это, конечно, неплохо, но в следующем сезоне ему придется играть еще лучше».

«Тогда, несмотря на свой возраст, он действительно должен быть одним из ключевых игроков, особенно если он играет в чемпионате Европы [с Нидерландами].

«В следующем сезоне ему не сойдет с рук в раздевалке, если он плохо сыграет несколько матчей подряд».

«Я действительно думаю, что он должен сначала сделать шаг в сторону «Аякса». Он должен подняться по иерархической лестнице и больше постоять за себя в команде».

«Я не собираюсь подталкивать его к этому, для Райана это не имеет смысла. Но он также это понимает. Он также считает, что ему лучше остаться в Аяксе».
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
Привет) Да, не было слухов, но лично для меня очевидно. Из-за травматичности и низкой мобильности всё реже играл в полузащите, в основном, с замены выходил. Пока год назад травматичность Агуэро и плохая игра Жезуса не вынудили Пепа найти ему полезное применение на позиции ложной девятки, заодно придав импульс развитию карьеры турка в клубе, до этого случая за несколько лет в клубе Гюндо откровенно ничем не выделялся. Не будь этой проблемы с ЦФ, Гюндо еще раньше ушел бы.
А сейчас по сути купят форварда и он не нужен будет, к тому же нашему турецкому хрусталю скоро 31 год стукнет, а вдобавок еще Палмер в затылок уверенно дышит.
Можешь согласиться, а можешь и нет - мое скромное мнение и видение))
протон
протон
вчера в 21:13
Ага. Бонуччи прям побежал в команду, которая без еврокубков два года, ага.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:05
Это ещё кто?
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:53
С ферной все ясно, а гюнда с чего вдруг уходит? Такого нигде не слышал.
приветствую!)))
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:22
Летом Ферна и Гюндо на выход + с Бернарду не всё ясно
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:58
У Пепа фетиш на полузащитников что ли?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:51
Если такой спрос, то минимум 60млн надо попробовать. )
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:50
На лавку что ли. В МС полно полузащитников. Лучше в другой клуб.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:32, ред.
Ну тут нужно не просто убедить, а и доказать что нужен
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:27
Если очень сильно захочет то увидит!
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