Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил боссов клуба купить полузащитника «Аякса» Райана Гравенберга. Голландец считается одним из самых талантливых молодых игроков Европы. Помимо «Сити», им интересуются «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт Гравенберга действует до 2023 года. «Аякс» хочет выручить за своего футболиста не менее 35 млн евро.
А сейчас по сути купят форварда и он не нужен будет, к тому же нашему турецкому хрусталю скоро 31 год стукнет, а вдобавок еще Палмер в затылок уверенно дышит.
Можешь согласиться, а можешь и нет - мое скромное мнение и видение))
А сейчас по сути купят форварда и он не нужен будет, к тому же нашему турецкому хрусталю скоро 31 год стукнет, а вдобавок еще Палмер в затылок уверенно дышит.
Можешь согласиться, а можешь и нет - мое скромное мнение и видение))
С другой стороны, Гвардиола хочет видеть Гравенберга в «Манчестер Сити», что не удивительно, поскольку Гвардиола любит полузащитников, а он еще и хороший.
А отец игрока считает, что ему лучше пока остаться в Амстердаме.
Он сказал: «Он должен сделать последний шаг в «Аяксе». Он просто должен это сделать, но еще не сделал этого».
«Я хочу, чтобы он полностью созрел в «Аяксе», поэтому, насколько я понимаю, он просто останется в «Аяксе».
«Сейчас он сыграл только один полный сезон, и это, конечно, неплохо, но в следующем сезоне ему придется играть еще лучше».
«Тогда, несмотря на свой возраст, он действительно должен быть одним из ключевых игроков, особенно если он играет в чемпионате Европы [с Нидерландами].
«В следующем сезоне ему не сойдет с рук в раздевалке, если он плохо сыграет несколько матчей подряд».
«Я действительно думаю, что он должен сначала сделать шаг в сторону «Аякса». Он должен подняться по иерархической лестнице и больше постоять за себя в команде».
«Я не собираюсь подталкивать его к этому, для Райана это не имеет смысла. Но он также это понимает. Он также считает, что ему лучше остаться в Аяксе».
С другой стороны, Гвардиола хочет видеть Гравенберга в «Манчестер Сити», что не удивительно, поскольку Гвардиола любит полузащитников, а он еще и хороший.
А отец игрока считает, что ему лучше пока остаться в Амстердаме.
Он сказал: «Он должен сделать последний шаг в «Аяксе». Он просто должен это сделать, но еще не сделал этого».
«Я хочу, чтобы он полностью созрел в «Аяксе», поэтому, насколько я понимаю, он просто останется в «Аяксе».
«Сейчас он сыграл только один полный сезон, и это, конечно, неплохо, но в следующем сезоне ему придется играть еще лучше».
«Тогда, несмотря на свой возраст, он действительно должен быть одним из ключевых игроков, особенно если он играет в чемпионате Европы [с Нидерландами].
«В следующем сезоне ему не сойдет с рук в раздевалке, если он плохо сыграет несколько матчей подряд».
«Я действительно думаю, что он должен сначала сделать шаг в сторону «Аякса». Он должен подняться по иерархической лестнице и больше постоять за себя в команде».
«Я не собираюсь подталкивать его к этому, для Райана это не имеет смысла. Но он также это понимает. Он также считает, что ему лучше остаться в Аяксе».