Гвардиола хочет видеть Гравенберга в «Манчестер Сити»

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вчера, 19:26

Наставник «Манчестер Сити» попросил боссов клуба купить полузащитника «Аякса» . Голландец считается одним из самых талантливых молодых игроков Европы. Помимо «Сити», им интересуются «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Гравенберга действует до 2023 года. «Аякс» хочет выручить за своего футболиста не менее 35 млн евро.