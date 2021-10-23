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«Эвертон» нацелен на подписание Лингарда из МЮ

вчера, 15:36

«Эвертон» лидирует в гонке за подписание полузащитника Джесси Лингарда из «Манчестер Юнайтед», утверждает Football Insider.

По информации источника, 28-летний хавбек также интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу», однако сам Лингард надеется остаться на северо-западе Англии и может выбрать «Эвертон» в качестве своего следующего клуба.

Контракт Джесси с МЮ рассчитан до лета 2022 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:24
«Эвертон», как сообщается, возглавит в гонке, чтобы подписать Джесси Лингарда в январском трансферном окне, если «Манчестер Юнайтед» согласится позволить игроку уйти.

28-летний игрок сборной Англии до сих пор отвергал все попытки клуба заставить его подписать новую сделку с «Олд Траффорд». Это в значительной степени связано с тем, что Лингард хочет больше гарантий регулярного игрового времени - то, что еще не реализовано.

В прошлом сезоне Лингард получил впечатляющую аренду на Лондонском стадионе, забив несколько голов, когда «Хаммерс» вышли в Лигу Европы.

Рафа Бенитес стремится привлечь Лингарда, чтобы дать его команде больше творчества и гола из полузащиты.

Вероятно, что «Эвертон» попытается получить ссуду или ссуду на покупку, чтобы получить своего человека. С этой целью они могли превратить его в постоянный переключатель в конце сезона.

Срок действия нынешнего контракта у Лингарда истекает следующим летом. Но, надеясь на большее участие в начале этого сезона, атакующий полузащитник осознал, что ему придется уйти.

К настоящему моменту в этой кампании он сыграл 146 минут во всех соревнованиях, забив дважды.

Но игрок отчаянно пытается остаться в планах Гарета Саутгейта на чемпионат мира в 2022 году и знает, что для этого ему нужно регулярно играть.
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:53
Цель довольно таки не плохая
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:00
Он уже прошел свой пик.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:59
Посмотрим где в итоге окажется
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:44
Пускай попробует подпишет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:41
Посмотрим что будет на финише...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:37
А может в Вэст Хэм уйдёт!
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