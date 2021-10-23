«Эвертон» нацелен на подписание Лингарда из МЮ

«Эвертон» лидирует в гонке за подписание полузащитника Джесси Лингарда из «Манчестер Юнайтед», утверждает Football Insider.
По информации источника, 28-летний хавбек также интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу», однако сам Лингард надеется остаться на северо-западе Англии и может выбрать «Эвертон» в качестве своего следующего клуба.
Контракт Джесси с МЮ рассчитан до лета 2022 года.
28-летний игрок сборной Англии до сих пор отвергал все попытки клуба заставить его подписать новую сделку с «Олд Траффорд». Это в значительной степени связано с тем, что Лингард хочет больше гарантий регулярного игрового времени - то, что еще не реализовано.
В прошлом сезоне Лингард получил впечатляющую аренду на Лондонском стадионе, забив несколько голов, когда «Хаммерс» вышли в Лигу Европы.
Рафа Бенитес стремится привлечь Лингарда, чтобы дать его команде больше творчества и гола из полузащиты.
Вероятно, что «Эвертон» попытается получить ссуду или ссуду на покупку, чтобы получить своего человека. С этой целью они могли превратить его в постоянный переключатель в конце сезона.
Срок действия нынешнего контракта у Лингарда истекает следующим летом. Но, надеясь на большее участие в начале этого сезона, атакующий полузащитник осознал, что ему придется уйти.
К настоящему моменту в этой кампании он сыграл 146 минут во всех соревнованиях, забив дважды.
Но игрок отчаянно пытается остаться в планах Гарета Саутгейта на чемпионат мира в 2022 году и знает, что для этого ему нужно регулярно играть.
28-летний игрок сборной Англии до сих пор отвергал все попытки клуба заставить его подписать новую сделку с «Олд Траффорд». Это в значительной степени связано с тем, что Лингард хочет больше гарантий регулярного игрового времени - то, что еще не реализовано.
В прошлом сезоне Лингард получил впечатляющую аренду на Лондонском стадионе, забив несколько голов, когда «Хаммерс» вышли в Лигу Европы.
Рафа Бенитес стремится привлечь Лингарда, чтобы дать его команде больше творчества и гола из полузащиты.
Вероятно, что «Эвертон» попытается получить ссуду или ссуду на покупку, чтобы получить своего человека. С этой целью они могли превратить его в постоянный переключатель в конце сезона.
Срок действия нынешнего контракта у Лингарда истекает следующим летом. Но, надеясь на большее участие в начале этого сезона, атакующий полузащитник осознал, что ему придется уйти.
К настоящему моменту в этой кампании он сыграл 146 минут во всех соревнованиях, забив дважды.
Но игрок отчаянно пытается остаться в планах Гарета Саутгейта на чемпионат мира в 2022 году и знает, что для этого ему нужно регулярно играть.