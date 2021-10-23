«Эвертон» нацелен на подписание Лингарда из МЮ

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вчера, 15:36

«Эвертон» лидирует в гонке за подписание полузащитника из «Манчестер Юнайтед», утверждает Football Insider.

По информации источника, 28-летний хавбек также интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу», однако сам Лингард надеется остаться на северо-западе Англии и может выбрать «Эвертон» в качестве своего следующего клуба.