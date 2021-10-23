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Итальянский журналист: «„Фиорентина“ продаст Кокорина в январе»

вчера, 17:45

Итальянский журналист Никколо Чеккарини рассказал о трансферных планах «Фиорентины» в январе.

«Фиорентина» выйдет на трансферный рынок в январе. Теперь понятно, что для усиления состава и подготовки к уходу Влаховича клубу потребуется два новых подписания. В приоритете центральный нападающий, и он обязательно будет куплен. Затем «Фиорентина» хочет подписать атакующего полузащитника, о котором тренер просил ещё летом. Придут два новых игрока, возможно, будет куплен ещё один центральный нападающий, потому что Кокорин будет продан зимой.

Приключение Кокорина в «Фиорентине» подошло к концу. Он почти никогда не играл за «фиалок», и сегодня «Фиорентина» не может позволить себе не иметь альтернативы Влаховичу, уход которого более вероятен в июне, чем в середине сезона, если не учитывать неожиданные повороты событий.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:56
КТо может купить за деньги игрока, который сидит в запасе уже год и никаких перспектив
протон
протон
вчера в 20:34
мафия Кокорин не может быть продан, он Вор в Законе и авторитет!!!
minai
minai
вчера в 18:49
Но дураков нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:44
Итальянский журналист может петь, что угодно. Кокорин просидит в "Фиорентине" до конца контракт, полностью получив всю сумму на бочку:
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:36
Вопрос: кому они смогут его втюхать? Разве что куда-нибудь в рабство.
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:23
Да кто его купит! Он же памятник деревянный
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:16
"На рынке корову старик продавал. Никто за корову цены не давал..."
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:08
У меня для них плохие новости - пусть бесплатно попробуют от контрактной соски его оторвать)
beefs
beefs
вчера в 18:06
Зениту на замену Малкома...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:02
Маркетологам нужно будет постараться и придумать какую-нибудь крутую акцию))
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 18:01
Наверное хотели сказать Подарят)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:56
Продасть -то продасть,та хто его купляеть???
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:54
Не знает Никколо с кем связался! Саня припас табуретку уже))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:49
Если найдёт кому.
Futurista
Futurista
вчера в 17:49
izrafel
izrafel
вчера в 17:47
У меня только один вопрос...кому он нужен????
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