Итальянский журналист: «„Фиорентина“ продаст Кокорина в январе»

Итальянский журналист Никколо Чеккарини рассказал о трансферных планах «Фиорентины» в январе.

«Фиорентина» выйдет на трансферный рынок в январе. Теперь понятно, что для усиления состава и подготовки к уходу Влаховича клубу потребуется два новых подписания. В приоритете центральный нападающий, и он обязательно будет куплен. Затем «Фиорентина» хочет подписать атакующего полузащитника, о котором тренер просил ещё летом. Придут два новых игрока, возможно, будет куплен ещё один центральный нападающий, потому что Кокорин будет продан зимой.

Приключение Кокорина в «Фиорентине» подошло к концу. Он почти никогда не играл за «фиалок», и сегодня «Фиорентина» не может позволить себе не иметь альтернативы Влаховичу, уход которого более вероятен в июне, чем в середине сезона, если не учитывать неожиданные повороты событий.