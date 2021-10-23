Бензема отработает контракт с «Реалом» и переедет в МЛС

Нападающий «Реала» Карим Бензема определился с планами на будущее. По информации СМИ, футболист планирует отработать до конца текущий контракт с «Реалом», который истекает в 2023 году. Далее француз хочет продолжить свою карьеру в одном из клубов МЛС.
По слухам, «Интер Майами», который затеял «чистку» звёзд в клубе, хочет позвать к себе Бензема.
Очень много радости принёс Карим для Реала и болельщиков!!! Да и Роналду забивал многие голы, благодаря Бензема. Карим очень много пространства открывал для Криштиану, уводя защитников соперника за собой.
Очень много радости принёс Карим для Реала и болельщиков!!! Да и Роналду забивал многие голы, благодаря Бензема. Карим очень много пространства открывал для Криштиану, уводя защитников соперника за собой.
за игру в сборной страны!!! Всегда когда то приходит конец, жаль!!!
за игру в сборной страны!!! Всегда когда то приходит конец, жаль!!!
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