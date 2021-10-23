Бензема отработает контракт с «Реалом» и переедет в МЛС

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вчера, 17:55

Нападающий «Реала» определился с планами на будущее. По информации СМИ , футболист планирует отработать до конца текущий контракт с «Реалом», который истекает в 2023 году. Далее француз хочет продолжить свою карьеру в одном из клубов МЛС .

По слухам, «Интер Майами», который затеял «чистку» звёзд в клубе, хочет позвать к себе Бензема.