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Бензема отработает контракт с «Реалом» и переедет в МЛС

вчера, 17:55

Нападающий «Реала» Карим Бензема определился с планами на будущее. По информации СМИ, футболист планирует отработать до конца текущий контракт с «Реалом», который истекает в 2023 году. Далее француз хочет продолжить свою карьеру в одном из клубов МЛС.

По слухам, «Интер Майами», который затеял «чистку» звёзд в клубе, хочет позвать к себе Бензема.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 20:19
Если и уйдет ,то красиво ,Бенз многое сделал для Реала и давно вписал себя в историю клуба золотыми буквами!!
Hamman
Hamman
вчера в 23:41
Всё будет зависеть только от него! Бензема неоднократно говорил что будет играть за Реал до тех пор, пока он может приносить команде пользу и пока Реал будет желать видеть его в своих рядах!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:15
К сожалению, Бензема должен когда-то уйти.
Очень много радости принёс Карим для Реала и болельщиков!!! Да и Роналду забивал многие голы, благодаря Бензема. Карим очень много пространства открывал для Криштиану, уводя защитников соперника за собой.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:59
Всё логично. У всего есть свой срок.
протон
протон
вчера в 20:24
Карим Бензема - верный и истинный мадридист!
1bear
1bear
вчера в 19:04
если будет играть на том же уровне,то останется в Реале 100 %
shur
shur
вчера в 18:48
...жаль что в конце карьеры так всё попёрло, что не остановишь и жирный плюс ,
за игру в сборной страны!!! Всегда когда то приходит конец, жаль!!!
SHMEL258
SHMEL258 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:31
Так это же будет в 2023 году. На тот момент он уже будет в возрасте, с Реалом выгодный контракт вряд ли получится заключить, а в МЛС есть возможность ещё побегать и заработать .
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:26
Рановато он че то в МЛС собрался. Мог бы еще на топ уровне поиграть. Сейчас он один из лучших.
санек002
санек002 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
куда улетели ставки с 1го по 9е октября?я в них учавствовал
David Young
David Young ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 18:02
Доброго времени суток.

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санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:01
вот и у меня куда то улетели баллы!
санек002
санек002
вчера в 17:59
как здесь очки начисляют?
particular
particular
вчера в 17:58
Логично, прилично и прагматично. Бенз с возрастом подхватил второе дыхание и зачерпнул жизненной мудрости 😉
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:56
Всё идёт по плану...
Mekail
Mekail
вчера в 17:56
Ну в принципе все правильно решил
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