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Агенты хавбека «Лацио» Альберто ищут игроку клуб в Англии и Испании

вчера, 14:09

Луис Альберто может вернуться в Англию в ближайшем будущем.

Calciomercato сообщает, что будущее 29-летнего игрока в «Лацио» оказалось под вопросом, и, поскольку «Интер» и «Милан» теряют интерес к трансферу, агенты футболиста проверяют заинтересованность клубов в Англии и Испании.

Утверждается, что «Лацио» хочет за трансфер Альберто более 50 миллионов евро. Летом Луис бойкотировал тренировки в клубе.

Полузащитник перешел в «Лацио» из «Ливерпуля» пять лет назад.

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Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:17
Ну на то вы и агенты...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:48
Луис Альберто подогревал слухи о разрыве между ним и тренером Маурицио Сарри, и его отношения с «Лацио», похоже, достигли критической точки, но Лацио хочет получить 50 миллионов евро, чтобы позволить ему уйти.

29-летний футболист, однажды играющий в сборной Испании, сделал четыре результативные передачи и один гол в первых восьми матчах Серии А в этом сезоне и носил капитанскую повязку, когда Чиро Иммобиле отсутствовал.

Луис Альберто приехал из Ливерпуля в августе 2016 года и, как сообщается, в последние месяцы настаивал на уходе из клуба, опоздав на предсезонную подготовку.

Его контракт истекает в июне 2025 года, и «Лацио» просит высокую сумму, чтобы позволить ему покинуть «Олимпико», где у Луиса Альберто всегда были напряженные отношения с болельщиками.

В сообщении утверждается, что бывший тренер «Лацио» Симоне Индзаги хочет получить полузащитника в «Интер», а «Милан» упоминается в качестве возможных претендентов. Но цена установлена ​​президентом Клаудио Лотито в размере 50 миллионов евро, и соперники в Серии А не желают соответствовать этим требованиям.

«На данный момент Милинкович-Савич и Луис Альберто не могут играть вместе», - сказал Сарри.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:23
Пусть в нашем рпл поищут!
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