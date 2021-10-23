Агенты хавбека «Лацио» Альберто ищут игроку клуб в Англии и Испании

Луис Альберто может вернуться в Англию в ближайшем будущем.
Calciomercato сообщает, что будущее 29-летнего игрока в «Лацио» оказалось под вопросом, и, поскольку «Интер» и «Милан» теряют интерес к трансферу, агенты футболиста проверяют заинтересованность клубов в Англии и Испании.
Утверждается, что «Лацио» хочет за трансфер Альберто более 50 миллионов евро. Летом Луис бойкотировал тренировки в клубе.
Полузащитник перешел в «Лацио» из «Ливерпуля» пять лет назад.
29-летний футболист, однажды играющий в сборной Испании, сделал четыре результативные передачи и один гол в первых восьми матчах Серии А в этом сезоне и носил капитанскую повязку, когда Чиро Иммобиле отсутствовал.
Луис Альберто приехал из Ливерпуля в августе 2016 года и, как сообщается, в последние месяцы настаивал на уходе из клуба, опоздав на предсезонную подготовку.
Его контракт истекает в июне 2025 года, и «Лацио» просит высокую сумму, чтобы позволить ему покинуть «Олимпико», где у Луиса Альберто всегда были напряженные отношения с болельщиками.
В сообщении утверждается, что бывший тренер «Лацио» Симоне Индзаги хочет получить полузащитника в «Интер», а «Милан» упоминается в качестве возможных претендентов. Но цена установлена президентом Клаудио Лотито в размере 50 миллионов евро, и соперники в Серии А не желают соответствовать этим требованиям.
«На данный момент Милинкович-Савич и Луис Альберто не могут играть вместе», - сказал Сарри.
29-летний футболист, однажды играющий в сборной Испании, сделал четыре результативные передачи и один гол в первых восьми матчах Серии А в этом сезоне и носил капитанскую повязку, когда Чиро Иммобиле отсутствовал.
Луис Альберто приехал из Ливерпуля в августе 2016 года и, как сообщается, в последние месяцы настаивал на уходе из клуба, опоздав на предсезонную подготовку.
Его контракт истекает в июне 2025 года, и «Лацио» просит высокую сумму, чтобы позволить ему покинуть «Олимпико», где у Луиса Альберто всегда были напряженные отношения с болельщиками.
В сообщении утверждается, что бывший тренер «Лацио» Симоне Индзаги хочет получить полузащитника в «Интер», а «Милан» упоминается в качестве возможных претендентов. Но цена установлена президентом Клаудио Лотито в размере 50 миллионов евро, и соперники в Серии А не желают соответствовать этим требованиям.
«На данный момент Милинкович-Савич и Луис Альберто не могут играть вместе», - сказал Сарри.