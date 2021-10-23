Агенты хавбека «Лацио» Альберто ищут игроку клуб в Англии и Испании

1634987368

вчера, 14:09

может вернуться в Англию в ближайшем будущем.

Calciomercato сообщает, что будущее 29-летнего игрока в «Лацио» оказалось под вопросом, и, поскольку «Интер» и «Милан» теряют интерес к трансферу, агенты футболиста проверяют заинтересованность клубов в Англии и Испании.

Утверждается, что «Лацио» хочет за трансфер Альберто более 50 миллионов евро. Летом Луис бойкотировал тренировки в клубе.

Полузащитник перешел в «Лацио» из «Ливерпуля» пять лет назад.