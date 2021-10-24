Владимир Познер: «России далеко до европейских топ-матчей»

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от поединка 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком»:

Признаться честно, я не болею за российские клубы. «Зенит» и «Спартак» во мне не вызывают каких-то эмоций и чувств. Насколько афиша такого матча может сравниться с другими сегодняшними играми?