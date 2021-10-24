Владимир Познер: «России далеко до европейских топ-матчей»

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от поединка 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком»:
Признаться честно, я не болею за российские клубы. «Зенит» и «Спартак» во мне не вызывают каких-то эмоций и чувств. Насколько афиша такого матча может сравниться с другими сегодняшними играми?
России далеко до европейских топ-матчей. Например, «Ювентус» — «Интер», «Барселона» — «Реал» и «Марсель» — «ПСЖ». Это всё афиши иного уровня.
И у нас в стране Зенит-Спартак это действительно афиша и не Познерам об этом судить!
И у нас в стране Зенит-Спартак это действительно афиша и не Познерам об этом судить!