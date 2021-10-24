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Владимир Познер: «России далеко до европейских топ-матчей»

вчера, 15:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от поединка 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком»:

Признаться честно, я не болею за российские клубы. «Зенит» и «Спартак» во мне не вызывают каких-то эмоций и чувств. Насколько афиша такого матча может сравниться с другими сегодняшними играми?

России далеко до европейских топ-матчей. Например, «Ювентус» — «Интер», «Барселона» — «Реал» и «Марсель» — «ПСЖ». Это всё афиши иного уровня.

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Все комментарии
Командир танка
Командир танка
вчера в 21:05
Было бы странно если бы этой старикашке русофобской понравилось что-то русское. Только бабки могут держать такова убоговп человека в стране которую он ненавидит больше всего на свете.а насчёт футбола а кто он такой чтобы что-то говорить насчёт футбола
autochthon
autochthon
вчера в 20:20
Русофоб хренов.
Землянин
Землянин
вчера в 19:06, ред.
Бляснул опять этот зазвездившийся сноб 🐸
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:20
Да я в курсе).
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:17
Он ещё сам не решил,кто он душой(в соответствие с наличием паспортов) -француз,или штатник.А вот набитым карманом он -русский,ибо в Америке он попробовал-не пошло...во Франции-послали на...
Союзник противников
Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:15
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:14
    Каждому свое. Я, когда-то то же болел. И за Реал, и за Астон Виллу(только из-за названия)). Круто звучало в ушах сопливого пацана)).
    С годами вернулся и жду некоторые игры. Овно, оно свое овно. Звучит патриотично)). А Познер, думал, болеет за Маккаби. Не угадал значит...).
    LOpp
    LOpp ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:50
    Спасибо)
    альсато
    альсато ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 17:44
    Сегодня в Балашихе-лучше чем в Страсбурге!...про Баден-Баден, я и говорить не стану!))))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 17:36
    Буду знать и не писать тебе про украину.
    LOpp
    LOpp ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:35
    С Балашихи
    альсато
    альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:32
    ..все кто Россию не любит-у них один исход-АД!))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 17:28
    Нудный тип... и Россию не любит!
    альсато
    альсато
    вчера в 17:22
    да я лучше "Долгопрудный" с "Велесом" посмотрю!..чем познера послушаю))))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 17:18
    А на самом деле откуда? А то я реально думал, что ты с Конотопа.
    LOpp
    LOpp ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:14
    Нет, это Стёпка почему-то так решил, что я с Конотопа
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 17:13
    Так ты же сам вроде говорил!?
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:12, ред.
    Познер далеко не глупый человек, но он видать считает всех дурачками приводя пример таких матчей как «Ювентус» — «Интер», «Барселона» — «Реал» и «Марсель» — «ПСЖ». Нельзя сравнивать матчи топ клубов, но если сравнивать данные матчи, то я уж лучше посмотрю Зенит-Спартак чем «Ювентус» — «Интер» и «Марсель» — «ПСЖ». Барса-Реал вот это действительно мировая классика!!!
    И у нас в стране Зенит-Спартак это действительно афиша и не Познерам об этом судить!
    sv_1969
    sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
    вчера в 17:11
    наверное его спросили! как спрашивают
    ту же бузову и приглашают на срач тв(((
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:07
    Познер враг России...тьфу на него...
    LOpp
    LOpp ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:07
    Я не с Украины
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 17:06
    Ты же с Украины? Или ты про своё телевидение?!
    Zak11
    Zak11
    вчера в 16:45
    Ну Познер прав. В Европе не обращают внимания на матчи нашего чемпионата. Они не пользуются популярностью.
    Mangur
    Mangur
    вчера в 16:23
    Познера укусил Бубнов?
    LOpp
    LOpp
    вчера в 16:20
    А как у нас обстоят дела с телевидением?
    По телевизору только правду говорят?
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 16:16
    Это очевидно что матчи наших топ клубов не сравнятся с матчами европейских топ клубов. Там уровень на порядок выше. Но для русских фанатов посмотреть Зенит-Спартак интереснее чем Ювентус-Интер или Марсель-ПСЖ.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 16:11
    правильно подметил - нет в России своей школы вот поэтому и играют пришлые варяги..
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:57
    Аракул никак ???))) Ещё один далекий от футбола и вообще от спорта человек, которого зачем-то, Канделаки насильно 💰 💰 💰 сделала великим знатоком бокса у себя на МатчТВ, а теперь ещё и футбола ⚽️ . Как говорится деньги 💰 к деньгам 💰 .
    Скоро тандем спортивных экспертов " Познер - Бузова " будут нам рассказывать и комментировать "Всё о спорте" !!!))) До тошноты уже вот это всё !!!
    drug01
    drug01
    вчера в 15:55
    Все лезут в футбол...
    Cat01
    Cat01
    вчера в 15:53
    Всё ещё впереди
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