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Губерниев: «„Зенит“ — фаворит, „Спартак“ сядет в защиту»

вчера, 14:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «Зенитом» и «Спартаком» в 12-м туре РПЛ:

«Зенит» — фаворит, «Спартак» сядет в защиту. Скорее всего, у «Зенита» будет преимущество. Жиго не будет, думаю питерцы забьют не один гол.

Интересно, какие выводы сделает Руи Витория после игры с «Лестером» и сделает ли вообще. Мы помним количество его тренерских просчётов.

«Зенит» выглядят предпочтительнее, они фавориты, такой соперник им по зубам, не нужно держать в голове предыдущие три игры.

Напомним, что питерцам в этом поединке, скорее всего, не помогут два ключевых игрока.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 20:20
Спартак защиту в Москве забыл , уже 5 пропустил )))
isamsn
isamsn
вчера в 18:25
Биатлонный дока в теме...
1bear
1bear
вчера в 16:01
верю в победу Зенита,в Губерниева - не верю
David Young
David Young
вчера в 15:59
В целом согласен с мнением Дмитрия Губерниева.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:50
Рифмует,хад!
"Зенит"-фаворит.
"Спартак"-чудак.
Федун-3,14...говорун.
Миллер-газовый киллер...
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 15:35
Главное, чтобы в контратаках много не забил, а то как-то тревожно.
112910415
112910415
вчера в 15:18
надо бы лыжного посрамить
particular
particular
вчера в 15:12, ред.
Смесь сленга, фольклора и мечтаний создали непередаваемый шулюм в башне недокомментатора, который, вполне спокойно мог в порыве производственного экстаза выкрикнуть в телеэфире: "Мартен Фуркад, ты — свинья!" (февраль 2017 года)😠
Т.ч. удивляться теперь нЕчему...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:10
.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:02
губошлеп предсказатель сядет на ж-пу((
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:02
"Зенит" безусловно фаворит. Но думаю у Руя хватит соображения, что с такими "убийцами" в защите сидеть вообще не вариант:
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:59
Капитан Очевидность.
pele1981
pele1981
вчера в 14:53
Что же этого биатлониста никак в покое не оставят)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:45
Сесть в защиту должен но не обязан.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35, ред.
В какую защиту сядет ??? Профессор около лыжных наук, веслом не раз задетый !!!)))
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