Губерниев: «„Зенит“ — фаворит, „Спартак“ сядет в защиту»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «Зенитом» и «Спартаком» в 12-м туре РПЛ :

«Зенит» — фаворит, «Спартак» сядет в защиту. Скорее всего, у «Зенита» будет преимущество. Жиго не будет, думаю питерцы забьют не один гол.

Интересно, какие выводы сделает Руи Витория после игры с «Лестером» и сделает ли вообще. Мы помним количество его тренерских просчётов.

«Зенит» выглядят предпочтительнее, они фавориты, такой соперник им по зубам, не нужно держать в голове предыдущие три игры.