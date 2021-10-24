Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Семак объяснил, почему Дзюба остался в запасе в матче против «Спартака»

24 октября 2021, 19:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе состава на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Отсутствие Малкома? Обследование показало, что у него повреждение. Поэтому он не сможет принять участие в матче. Клаудиньо пропустил пару дней из-за сильного ушиба. По результатам обследования повреждения нет, поэтому он может играть. Надеюсь, что тот ушиб не будет его беспокоить.

Дзюба остался в запасе? Это решение, выбранное в зависимости от той или иной тактической схемы. Мы играем с одним нападающим, с другим. Схема с двумя форвардами уменьшает нашу подвижность и скоростную игру. Поэтому лимитируем в этом компоненте.

Сегодня был сделан выбор на игру с одним или с тремя форвардами. Как угодно, считайте. Посмотрим, как сегодня проявит себя Мостовой. Для него — это хороший шанс. Решили играть с одним нападающим. Даем возможность Азмуну проявить себя.

Подписывайся в ВК
Все новости
Головин в заявке «Монако» на ближайший поединок чемпионата Франции
23 октября 2021 Фото
Правнук Бенито Муссолини включён в заявку «Лацио» на матч против «Вероны»
23 октября 2021
Педри, Дембеле и Араухо пропустят матч «Барселоны» против «Реала»
23 октября 2021
Впервые в группе ЛЧ за «Шериф» сыграет молдавский футболист
19 октября 2021
Люка Эрнандес в заявке «Баварии», несмотря на приговор
19 октября 2021 Фото
ОфициальноИбрагимович попал в заявку «Милана» на матч с «Вероной»
16 октября 2021
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
25 октября 2021 в 17:28
Азмун проявил себя.
Дзюба тоже, но на лавке,)
протон
протон
24 октября 2021 в 23:21
Все по делу. В такой игре Азмун как рыба в воде.
Очередное деклассированние заморского тактического гика от нашего вегетарианского физрука) когда теперь, интересно, ценители эстетики футбола будут в очередной раз отставки Семака требовать?)
drug01
drug01
24 октября 2021 в 21:08
Тактика Семака победила
Alexnvr
Alexnvr
24 октября 2021 в 20:05
Дзюбинью по-тихому начинают отодвигать от футбола. Думаю это правильно, раз ему в голову не приходить мысль о завязке.
порт
порт
24 октября 2021 в 20:00
Да из без него идёт всё не плохо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 октября 2021 в 19:16
Чем старше и неповоротливее становится Артем, тем меньше остается тактических схем, в которых ему есть место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 октября 2021 в 19:11
Во втором тайме порвёт...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 