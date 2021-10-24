Семак объяснил, почему Дзюба остался в запасе в матче против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе состава на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».
Отсутствие Малкома? Обследование показало, что у него повреждение. Поэтому он не сможет принять участие в матче. Клаудиньо пропустил пару дней из-за сильного ушиба. По результатам обследования повреждения нет, поэтому он может играть. Надеюсь, что тот ушиб не будет его беспокоить.
Дзюба остался в запасе? Это решение, выбранное в зависимости от той или иной тактической схемы. Мы играем с одним нападающим, с другим. Схема с двумя форвардами уменьшает нашу подвижность и скоростную игру. Поэтому лимитируем в этом компоненте.
Сегодня был сделан выбор на игру с одним или с тремя форвардами. Как угодно, считайте. Посмотрим, как сегодня проявит себя Мостовой. Для него — это хороший шанс. Решили играть с одним нападающим. Даем возможность Азмуну проявить себя.
Дзюба тоже, но на лавке,)
Очередное деклассированние заморского тактического гика от нашего вегетарианского физрука) когда теперь, интересно, ценители эстетики футбола будут в очередной раз отставки Семака требовать?)