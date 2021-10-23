Головин в заявке «Монако» на ближайший поединок чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на поединок 11-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par Coach Kovač.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 23, 2021
🆚 @MontpellierHSC
⌁ #ASMMHSC pic.twitter.com/8nEd6vo4J8
Напомним, ранее игрок пропустил матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против ПСВ (2:1), а также не принимал участия из-за мышечной травмы в отборочных играх к ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).
«Монако» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 14 очков. На счету Головина семь игр в Лиге 1, в которых он дважды забил и отдал одну голевую передачу.