Головин в заявке «Монако» на ближайший поединок чемпионата Франции

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вчера, 22:13

Российский полузащитник «Монако» попал в заявку на поединок 11-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Напомним, ранее игрок пропустил матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против ПСВ (2:1), а также не принимал участия из-за мышечной травмы в отборочных играх к ЧМ -2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

«Монако» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 14 очков. На счету Головина семь игр в Лиге 1, в которых он дважды забил и отдал одну голевую передачу.