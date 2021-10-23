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Головин в заявке «Монако» на ближайший поединок чемпионата Франции

вчера, 22:13
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на поединок 11-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Напомним, ранее игрок пропустил матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против ПСВ (2:1), а также не принимал участия из-за мышечной травмы в отборочных играх к ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

«Монако» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 14 очков. На счету Головина семь игр в Лиге 1, в которых он дважды забил и отдал одну голевую передачу.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 09:42
Удачи Сане!
112910415
112910415
сегодня в 07:33
и это радует !
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 05:28
Это хорошая новость.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:39
Будем надеяться что в оставшихся матчах Александр Головин примет участие во всех турнирах до Нового года. Удачи
Cat01
Cat01
вчера в 23:04
Пришла пора играть
протон
протон
вчера в 22:57
А он не должен был попасть что ли? В чём смысл вообще таких "новостей"??
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:41
Прибыл-убыл,прибыл-убыл, прибыл-убыл...Уже привыкли,увы!
Futurista
Futurista
вчера в 22:23
В заявке на лавке...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:19
Ну и слава богу, а самое главное чтобы без травм !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:18
Ну может хоть теперь начнут выигрывать!
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